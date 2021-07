Jakob Hjorth er klar til gensyn med Vendsyssel: - Hvis vi vinder 1-0, og jeg scorer, vil jeg være meget tilfreds

FODBOLD:Jakob Hjorth var ihærdig ved torsdagens træning i Hobro. Da de fleste spillere var gået ind fra træningen, bad han et par holdkammerater om at lægge indlæg ind i panden på ham, og så blev boldene ellers pandet i nettet.

Det lover godt frem mod fredagens ”lokalopgør” mod Hjorths tidligere klub Vendsyssel FF.

- Det plejer jeg altid at gøre dagen inden en kamp for lige at få timingen på plads. Jeg skal dog ikke lægge skjul på, at det vil være ekstra skønt netop at score mod min tidligere klub, siger Jakob Hjorth.

Det er nemlig ikke bare en kamp som alle andre for den fysisk stærke forsvarsspiller.

- Det er lidt specielt. Jeg har stadig en masse gode kammerater i Vendsyssel, som jeg stadig snakker med. Det gør det bare endnu sjovere, når vi forhåbentlig får tre point. Vi har snakket en del om kampen for noget tid siden, men i den her uge har vi ikke talt om kampen. Man vil nok ikke så gerne give noget væk, siger Jakob Hjorth.

En potentiel nøgleduel i kampen kan blive den direkte duel mellem Lasse Steffensen og Jakob Hjorth. Steffensen har vist fantastiske evner i front, siden han er blevet rykket frem fra forsvaret.

- Lasse er dygtig i front. Han er god til at bruge kroppen, men han ved også, at jeg hellere vil have sådan en stor modstander at slås med end en lille hurtig angriber, så den duel passer mig fint, siger Jakob Hjorth, der har et klart ønskescenarie for fredagens kamp.

- Jeg skal jo gerne vinde den direkte duel mod Lasse, så hvis vi vinder 1-0, og jeg har scoret en enkelt, vil jeg være meget tilfreds, siger Jakob Hjorth.

Hjorth har fulgt begivenhederne i Vendsyssel tæt, selvom han nu er skiftet til Hobro.

- Jeg er superglad for, at de har fået samlet et slagkraftigt hold. Det ville være forfærdeligt, hvis de ikke kunne være med i denne række på grund af et eller andet ledelsesmæssigt. Det er en klub, der betyder meget for mig. Jeg havde fem gode år i klubben, så jeg har intet ondt at sige om dem, men samtidig er det dejligt at være skiftet her til Hobro. Jeg føler, at vi har et virkelig godt hold, siger Jakob Hjorth, der har svært ved at vurdere det øjeblikkelige styrkeforhold mellem de to nordjyske klubber.

- Det kan måske godt være lidt svært at vurdere styrkeforholdet lige nu. Jeg så deres halvlege mod Esbjerg, og vi skal blandt andet ud og forsøge at slå dem, fordi vi på nuværende tidspunkt har en bredere trup. Det vil ikke være dumt for os, hvis det stadig er uafgjort, når der er 20 minutter igen, siger Jakob Hjorth.

Hobro kan give comeback til Christoffer Østergaard, der er vendt hjem til HIK.