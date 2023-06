Jakob tog en drastisk beslutning som 12-årig: Nu nærmer han sig toppen

AALBORG:Han startede som 12-årig med at ofre en stor del af sin fritid på en ny passion. Nu er han blevet 26, og selvom der hverken er penge eller berømmelse involveret, slår himmerlændingen Jakob Holt Jensen ikke op i banen. Det giver nu pote.

Han er blandt Danmarks absolut bedste gange indenfor sit felt og har i øjeblikket sat sin læreruddannelse på standby for at give den fuld skrald i en ekstremt krævende sport. Også selvom der er en klar grænse for, hvor langt han kan drive det.

- Det er urealistisk, at jeg nogensinde kvalificerer mig til et EM, VM eller OL. Springet fra den danske elite og op til den internationale er ganske enkelt for stort. Det ændrer bare ikke noget for mig, siger Jakob Holt Jensen, der har stangspringer stående på sit visitkort.

Elegant ser det ud, selvom Jakob Holt Jensen sætter overliggeren højt. Foto: Torben Hansen

- Jeg elsker at dyrke sporten, og jeg vil gerne se, hvor god jeg kan blive, og hvad det kan række til. Det ultimative for mig vil være at vinde DM-guld og få lov at repræsentere Danmark i Nordenkampen, hvor de skandinaviske lande dyster mod hinanden, siger Jakob Holt Jensen, der repræsenterer Aalborg Atletik & Motion.

Ved DM-ugen på hjemmebane satte han fredag ny personlig rekord med et spring på 4,90 og tog dermed sølv foran et rekordstort publikum på Honnørkajen i Aalborg.

- Jeg har aldrig sprunget foran så mange mennesker før, og det var virkelig en fed oplevelse, siger Jakob Holt Jensen.

Se Jakob Holt Jensens rekordspring på 4,90 meter herunder:



Han fik smag for atletikken på Rosendalskolen i Hobro, men der er ingen klub i nærheden af barndomshjemmet. Der er til gengæld en togstation.

- Jeg søgte på nettet som 12-årig og fandt ud af, at klubben i Aalborg kunne være en mulighed for mig, fordi der var en direkte togforbindelse. Så derefter begyndte jeg at tage toget alene to gange om ugen til træning.

I begyndelsen var spydkast hans favoritdisciplin, men allerede i løbet af sit første år i klubben blev han tunet ind på stangspring.

- Min træner fandt ud af, at jeg havde gået til springgymnastik, og det er en fordel i stangspring, at man har det grundmotoriske på plads. Det viste sig også hurtigt at være min bedste og dermed også sjoveste disciplin, fortæller Jakob Holt Jensen.

Teknikken spiller en væsentlig rolle i stangspring. Også når noget går galt i fem meters højde. Foto: Torben Hansen

Stangspring er ellers ikke en ufarlig sportsgren, men det er alligevel yderst sjældent, at der sker ulykker.

- Det er mest hos nybegyndere, at det kan gå galt. Hvis man har rutinen, ved man, hvad man skal gøre, hvis noget går galt i et spring. Så skal man for enhver pris holde fast i staven og bruge den som støtte for at undgå et farligt fald, forklarer nordjyden.

Jakob Holt Jensen får ingen Team Danmark-støtte og har ingen sponsorer, så han får smør på brødet ved at have en sidebeskæftigelse som livredder i Gigantium Svømmehal.

Den danske mester i stangspring blev under DM-ugen for første gang nogensinde fundet uden for de normale rammer på et atletikstadion. Foto: Torben Hansen

- Stangspring er bestemt ikke en billig sport, for en stav koster typisk over 6000-7000 kroner, og man skal gerne have en fem-seks stykker at vælge imellem til en konkurrence. Der er længden og hårdheden til forskel, og man skifter stang alt efter springhøjde og vejrforhold, forklarer Jakob Holt Jensen, der kan glæde sig over, at Aalborg Atletik betaler de stænger, han bruger til træning og konkurrence.

Fredagens DM-sølvmedalje var karrierens tredje af den karat, men der stopper ambitionerne altså ikke. Alene her i juni har han forbedret sin personlige rekord to gange, og drømmen om guldet lever videre.

- Fem meter er drømmegrænsen for stangspringere og også for mig, siger Jakob Holt Jensen, der på Honnørkajen rev ned tre gange på den højde, der endte med at give Nikolaj Graves fra Sparta guldet.

DM i stangspring