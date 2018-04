Jakobsen: En super holdindsats

ISHOCKEY: Aalborg Pirates kom tilbage på sporet med en sejr på 4-2 over Esbjerg Energy.

Kaptajn Julian Jakobsen var glad for holdets præstation.

- Det var en super holdindsats. Det var fedt at se, at vi kommer i dag for at kæmpe. Efter sidste nederlag i Esbjerg hang vi lidt med hovederne, så det var fedt at se, at vi i dag kom tilbage med flot fight, siger Julian Jakobsen.

Kampen på søndag i Esbjerg er den første mulighed for at spille sig i finalen, men det må ikke komme til at fylde for meget i forberedelserne, mener Julian Jakobsen.

- Vi skal tackle det som alle andre kampe. Vi skal i hvert fald forsøge. Det er dem, der er pres på nu. Det er dem, der skal ud og vinde. Vi skal ud og spille med samme fart som i dag og stå kompakt som et hold, så har vi en god chance dernede, siger Julian Jakobsen.

I sidste kamp i Esbjerg manglede Aalborg specielt i tredje periode den fart, de normalt spiller med. Den var tilbage fredag aften, og det blev afgørende, mener piraternes kaptajn.

- Alle var klar i dag. Det har været dejligt med en ekstra dags hvile. Vi var tændte og fokuserede. Vi var mentalt klar og havde friske ben. Det ramte os lidt dernede sidst, hvor vi spillede meget ustruktureret, og der kom vi til at bruge unødvendigt mange kræfter, siger Julian Jakobsen.