Jammerbugt bryder den dårlige stime, men dumper alligevel ned på andenpladsen

FODBOLD:Jammerbugt FC indtog førstepladsen inden mandagens kamp mod Holstebro, men sådan forholder det sig ikke længere.

Selvom nordjyderne besejrede Holstebro med 1-0 på et mål 20 minutter før tid af Anders Rosengren, så dumper holdet ned på andenpladsen.

Det gør de, da B93 vandt sin kamp med hele 5-0 over SfB Oure. De to klubber har samme point og målforskel, men sjællænderne har scoret to mål flere en Jammerbugt.

- Det tager jeg ikke så tungt, for vi har kun fokus på os selv. Selvfølgelig er det sjovere at ligge nummer et, men kan det tage lidt af presset fra os og over på B93, så vil det være fint, lyder det fra cheftræner Bo Zinck, som for nu kigger nedad.

- Vi skal cementere vores placering i top-6, og når det er nået, så kan vi begynde at kigge op i tabellen.

Jammerbugt FC - Holstebro 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Anders Rosengren (70. minut) VIS MERE

Jammerbugt var inden opgøret mod Holstebro inde i en usædvanlig dårlig stime, da klubben ikke havde gået fra banen med tre point i de seneste fire kampe. Den stime blev altså brudt 2. påskedag.

- Det var forløsende, det var dejligt, og det var ikke mindst vigtigt for drengene.

- Vi er glade for sejren, og den avler forhåbentligt en masse sejre i de næste kampe, siger Jammerbugt-træneren.

Bo Zinck var overordnet tilfreds med indsatsen mod Holstebro.

- Det var en svær kamp, for Holstebro forsvarede sig dybt. Det var en lidt ærgerlig første halvleg for vores vedkommende, men vi kom stærkt ud efter pausen.

- Vi havde masser af muligheder for at afgøre kampen langt tidligere, men vi bøvlede lidt med at få chancerne omsat til mål. Til sidst vi kæmpet sejren hjem, og det var helt fortjent, lyder det fra Bo Zinck.