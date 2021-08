Jammerbugt-chef græmmes efter snitter: - Det kan man ikke være bekendt

FODBOLD:Det var en tydeligt rystet manager for Jammerbugt FC, der med en opgivende klang i stemmen måtte stille til interview efter lørdagens kamp mod FC Helsingør. Topholdet i NordicBet Ligaen vandt nemlig med 6-0 over oprykkerne fra Jetsmark.

- Det var på så lavt et niveau, at vi skal være glade for ikke at tabe med 16 mål. Det var skræmmende. Vi vandt jo ingenting.

Sådan indleder manager Bo Zinck en lang svada.

- Vi splittes til atomer, og alle mulige løber rundt i hver deres verden. Det faldt helt fra hinanden. Det var pinligt. Jeg er sjældent pinlig over at være træner, men det er jeg i dag over en flok, der løber rundt uden at tage ansvar. Der lå en kæmpe indsats i at forberede os til den her kamp, og jeg er sur. At levere sådan kan man ikke være bekendt, siger han.

Selvom klubmanden ikke tager undskyldninger i sin egen mund, er der alligevel nogen at gribe ud efter. Jammerbugt FC manglede centrale spillere som anfører Christian Rye, Sead Gavranovic og David Edvardsson mod FC Helsingør. Alt imens blev en række nye navne kastet for løverne mod Helsingør.

- Vi måtte jo prøve noget, og det udenlandske islæt kom ind, så vi kunne prøve dem. Men det gjorde det kun værre. Hvis de tre ikke er med, så får vi nogle udfordringer. Ellers har vi ikke en kinamands chance, siger Bo Zinck.

Christian Rye måtte lørdag se til fra sidelinjen. Foto: Torben Hansen

- Dem af danskerne, der skal tage ansvar, faldt også fra hinanden. Vi mangler vores ledere, og jeg glæder mig til at få dem tilbage, så vi kan få styr på det igen, tilføjer han.

Gennem sæsonstarten har Jammerbugt FC fået en lang række nye spillere, mens mange fra sidste sæsons oprykkerhold ikke længere er at finde i klubben. Dermed mangler vendelboerne fortsat at få holdindsatsen til at gå op i en højere enhed.

- Det er jo ulempen ved at være sammensat på den måde. Der er åbenbart ikke kommet nok dna ind i alle endnu til at forstå det, siger Bo Zinck.

Nu venter en pokalkamp i midtugen mod B1913, hvorefter der er landskampspause i 1. division. Den kommer belejligt for de blåblusede. I den tid kan der også komme endnu flere spillere til klubben.

- Jeg ved det ikke endnu. Jeg har hørt, at der arbejdes på noget, men jeg håber da, at det er nogen, der kan forstærke os fra dag ét, lyder det fra Jammerbugt-manageren.

Nikolaj Lyngø var anfører for det amputerede hold, og han savnede ligeledes de tre centrale spillere på banen mod Helsingør.

- Det har meget at sige, at vi har en lille gruppe af dem, som var med sidste år. Dem havde vi ikke mange med af. Med al respekt til de nye løb Helsingør bare hurtigere og er et virkelig godt hold. På alle parametre var vi markant dårligere, og der er ingen dårlige undskyldninger. Vi var bare pivringe, siger midtstopperen.