Jammerbugt-chef inden lokalopgør: - Presset ligger på dem

FODBOLD:Søndag er der dømt vaskeægte lokalopgør i Hjørring, når Vendsyssel FF tager imod "lillebror"fra Jammerbugt FC.

På nuværende tidspunkt er det dog Jammerbugt, der ligger øverst i tabellen med sine 11 point, hvorimod Vendsyssel hænger efter i tabellen. Men selvom Jammerbugt kommer med sejre i bagagen og point i banken, så mener cheftræner Bo Zinck dog ikke, at presset ligger på udeholdet.

- Presset ligger på dem. De er et stykke fra os nu, hvilket burde være noget, der kan tynge dem, da det ville være en katastrofe for dem at tabe til lillebror. Vi er klart underdogs i lokalopgørene, men vi kommer med alt det, vi har uden noget som helst pres, og vi kommer for at vinde, konstaterer han.

Det er helt tilbage i 2015, at de to hold mødtes senest i en betydende kamp. Dengang var det i Sydbank Pokalen, hvor Vendsyssel vandt med 3-1. Sidenhen har klubberne spillet træningskampe mod hinanden, men søndag står holdene igen overfor hinanden i en officiel kamp.

- Vi glæder os helt vildt til, at skal spille et lokalopgør mod Vendsyssel, som er et hold, der var i Superligaen for ikke så mange år siden. Det er et hold, som vi ikke troede, at vi skulle være i række med igen på noget tidspunkt.

- Vi kommer med en enorm mængde selvtillid, fordi vi lige har fået klubbens største turneringssejr nogensinde. Vi ved dog også, hvad det kræver at vinde sådan nogle kampe, fortæller cheftræneren med henvisning til seneste divisionsopgør, hvor nordjyderne slog Esbjerg.

Begge klubber har hen over sommeren lavet mange udskiftninger i spillertrupperne, og derfor er det også nogle forholdsvis nye spillere, som de to nordjyske hold stiller med. Dog tænker cheftræneren ikke, at det nødvendigvis er en fordel.

- Nok er der mange nye spillere i Vendsyssel, men det er dygtige og erfarne spillere, der er købt ind til at skulle være en del af et hold i top-seks eller top-fire. Det er et dygtigt hold, som har været uheldig, hvilket er grunden til, at de ligger, hvor de gør, anerkender Bo Zinck, der har en særlig kærlighed for lokalopgør.

- Der er noget ekstra ære på spil i et lokalopgør, da der er flere kendskab på kryds og tværs. Der kommer også sådan en helt speciel stemning op til sådan en kamp, og det er bare noget, man glæder sig endnu mere til.

Udover æren og pointene i at vinde over "storebror", så er der i lokalopgøret søndag også tv-penge at spille for. Det er dog ikke noget, som Bo Zinck tænker over i forhold til kampen.

- Det er ikke noget, vi overhovedet tænker over op til kampen. Det kan og skal ikke være motivationen i sig selv. Selvom det vil være rigtig godt for klubben, så er det kampen i sig selv, der skal være motivationen. Det er klart, at det vil betyde utrolig meget for klubben, og det er nogle vigtige penge. Men det vigtigste for os er at vinde, og så kommer der nogle goder ud af det, understreger han.

Jammerbugt FC må undvære Nikolaj Lyngø, som er i karantæne til kampen. Ellers er det en skadesfri trup, som Bo Zinck tager med sig til Hjørring.