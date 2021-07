Jammerbugt-chef nægter at nøjes: - Jeg vil have de sidste procent

FODBOLD:Der var chancer til meget mere, da Jammerbugt FC scorede et enkelt mål mod superliganedrykkerne fra Lyngby.

Det var dog ikke nok for oprykkerne fra 2. division. Således ærgrer hjemmeholdets manager sig også over, at effektiviteten manglede for nordjyderne.

- Vi var det bedste hold og skabte flest chancer. Men jeg har også sagt til drengene, at jeg ikke vil nøjes med at have gjort det godt. Jeg vil have de sidste procent. Vi skal sparke de ting ind, men så giver vi åndssvage mål væk, siger Bo Zinck.

- Jeg er ikke utilfreds med indsatsen, men jeg vil have mere. Vi dominerer Lyngby på hjemmebane. Så kan vi gå og være tilfredse over det, men vi taber jo stadigvæk. Det synes jeg, at vi skal være skuffede over, tilføjer han.

Selvom Bo Zinck gerne have set point mod nedrykkerne fra Superligaen, så han udvikling på holdet fra seneste 1. divisionskamp, hvor nordjyderne delte med Hvidovre.

- Hvis vi præsterer sådan, får vi flere point. Det er der ingen tvivl om det. Vi skulle turde mere i forhold til sidste kamp, og det er allerede blevet bedre. Fysisk er vi også fint med, siger Jammerbugt-lederen.

En af de manglende brikker var således på bænken.

- En større bredde i stedet for de meget unge spillere ville gøre, at vi holdt bedre tryk i kampen. Det er ingen undskyldning, men det er faktuelt, slår Bo Zinck fast.

Forud for sæsonen er der kommet flere til. En af dem er svenske David Edvardsson, som er på leje fra Malmö FF. Midtbanespilleren har vist fine evner frem i det nordjyske, men fredag måtte han udgå med en skade. Det skaber frustration i Jammerbugt FC.

- Hvis David er ude, er vi nede på 15 mand. Så vi er tynde på mange positioner. Vi skal ikke rammes ret meget, før det er kritisk, siger Bo Zinck.

Det gør det markant vigtigere at få flere spillere ind.

- Der skal gerne komme fire, fem eller seks spillere. Vi søger på fire positioner. Det haster, men der er også lang tid til 31. august. Vi kan jo hurtigt træffe en forkert beslutning. Det skal gå hurtigt med tålmodighed, siger han.

- Vi er et stykke nede på listen, så vi venter på, at spillerne kan tænke lidt. De har jo andre bud, siger tilføjer Bo Zinck.