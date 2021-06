Jammerbugt-duo takker af: Vil prioritere job og familie

FODBOLD:Jammerbugt FC sikrede sig i foråret en historisk oprykning til NordicBet Ligaen.

Kampene i Danmarks næstbedste række kommer hverken Søren Pedersen eller Morten Thomsen, henholdsvis forsvarer og angriber, til at opleve, for de har nemlig valgt at indstille deres respektive karrierer. Det skriver Den Blå Bølge på klubbens hjemmeside.

Det ærgrer cheftræner Bo Zinck, som dog også møder de to spilleres valg med forståelse.

– Morten har været værdifuld for os hele vejen og er garant for en kæmpe arbejdsindsats. Men med job i København og en lille ny i familien, er det bare svært at få til at hænge sammen desværre. Vi har virkelig været glade for Morten og det er så fortjent, at han fik oprykningen med. Han er en god fyr, som altid har spillet i holdets tjeneste, og som vi vil savne i truppen, lyder det fra Bo Zinck.

– Søren har udviklet sig fantastisk i sin tid i klubben. Han er en fantastisk fyr, som vi er kede af at miste. Men jeg forstår godt Sørens valg, som handler om familien. Han kan være stolt af den udvikling, han har gennemgået sammen med klubben, og vi kan da altid håbe på, det kommer til at krible lidt i benene hen ad vejen, siger Bo Zinck.

Hovedpersonerne fortæller, at det ikke har været nemt at træffe beslutningen om at stoppe her og nu.

– Det er en beslutning, der har krævet mange overvejelser. Jeg har været sindssygt glad for at hjælpe klubben i 1. division, og havde glædet mig til at udsigterne om at spille på et højere niveau, end jeg var vant til. Men efter lidt betænkningstid, så var mavefornemmelsen der ikke til at fortsætte. Min kæreste og jeg skal være forældre inden længe, hvilket vi glæder os helt vildt til, så det havde også en indflydelse på min beslutning, fortæller Søren Pedersen.

Morten Thomsen var tæt på at indstille karrieren i vinteren 2020, fortæller han.

– Jeg har længe gået med tanker om, hvornår jeg skulle sige stop. Specielt efter jeg tog hul på min nye civile karriere i København, kombineret med bopæl og familieliv i Aalborg. På den baggrund var jeg faktisk meget tæt på at sige stop allerede i vinteren 2020. Der er ingen tvivl om, at jeg gerne ville have prøvet mig af i NordicBet Ligaen, men tiden er der desværre ikke længere. Jeg er for nyligt blevet far, og jeg starter nyt job efter sommerferien i Rødovre. Så jeg har valgt at prioritere mit job og min familie højere. Jeg har altid haft en fantastisk opbakning hjemmefra i forhold til min fodbold, men jeg føler nu, at jeg er et sted i mit liv, hvor der skal prioriteres anderledes, hvilket jeg ser meget frem til, siger Morten Thomsen.

Jammerbugt FC indleder sin sæson i NordicBet Ligaen med en udekamp mod Hvidovre lørdag 24. juli.