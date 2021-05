Jammerbugt er millimeter fra oprykning efter ny sejr

FODBOLD:Jammerbugt FC er nu snublende nær en oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

Lørdag vandt nordjyderne med 1-0 over FC Sydvest, og dermed er der minimum seks point ned til B93 før de sidste to spillerunder. Kun nummer et rykker op.

Som for en uge siden i 1-0-sejren på udebane over Næsby blev Sead Gavranovic Jammerbugts matchvinder i lørdagens sejr. Offensivspillerens træffer fire minutter efter pausen var nok til at besejre FC Sydvest.

Jammerbugts oprykning kan blive definitiv allerede senere lørdag, hvis B93 sætter point til i hjemmekampen mod Dalum. Københavnerne fører dog den kamp med 1-0 efter første halvleg.