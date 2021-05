Se billederne: Jammerbugt er millimeter fra oprykning efter ny sejr

FODBOLD:Jammerbugt FC er nu snublende nær en oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

Nederst i artiklen kan du se masser af billeder fra kampen.

Lørdag vandt nordjyderne med 1-0 over FC Sydvest, og dermed er der seks point ned til B93 før de sidste to spillerunder. Kun nummer et rykker op.

Som for en uge siden i 1-0-sejren på udebane over Næsby blev Sead Gavranovic Jammerbugts matchvinder i lørdagens sejr. Offensivspillerens træffer fire minutter efter pausen var nok til at besejre FC Sydvest.

Jammerbugts oprykning kan blive definitiv på fredag, hvor Brabrand kommer på besøg. Udover et forspring på seks point ned til B93 har Jammerbugt også en målscorer, der er fire mål bedre end forfølgernes.