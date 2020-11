Jammerbugt er tilbage på banen: Pokalkampe er blevet fastlagt

FODBOLD:I forbindelse med nedlukningen af elitesport i syv nordjyske kommuner - heriblandt Jammerbugt - blev divisionsspillerne fra Jammerbugt FC hjemsendt på en kompensationsordning. Men nu er de tilbage på grønsværen.

Det fortæller cheftræner Bo Zinck, der kan se frem til minimum én pokalkamp inden julepausen.

- Vi skal møde Holstebro den 2. december, og vinderen af den kamp møder Randers den 15. december. Men vi skal ikke spille flere turneringskampe i år, lyder det fra ham.

Jammerbugt FC missede dermed tre 2. divisionskampe i perioden. De skal afvikles i foråret, hvor nordjyderne har mulighed for at generobre førstepladsen i rækken.

- Vi får et større pres på vores spillertrup, fordi vi skal spille dem. Men det er bare sådan, det er. Vi må sørge for, at vi har den samme trup, siger han.

Foruden avancement i pokalturneringen kan Jammerbugt FC også kæmpe for at være ubesejrede i hele 2020. Men her står Holstebro og Randers altså i vejen.