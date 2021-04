Jammerbugt et skridt tættere på oprykning

FODBOLD:Der var sol, kolde fadøl og varme pølser på menuen i Pandrup fredag aften.

Et feststemt hjemmepublikum måtte endelig vende tilbage til Sparekassen Vendsyssel Arena, og det bakkede de lokale indbyggere også op om.

Efter lidt mindre end 20 minutters spil faldt kampens eneste mål, da Bardhec Bytiqi sendte et hjørnespark tæt ind under VSK-målet, som Nicolaj Lyngø opsnappede.

Jammerbugt - VSK Aarhus 1-0 Mål: 1-0 Nicolaj Lyngø (19. minut) VIS MERE

Selvom måltavlen denne fredag aften ikke var tændt, og minutterne derfor ikke kunne ses for de trofaste tilskuere, gik der 12 minutter, før Bardhec Bytiqi afgav et langskud. Snært forbi mål, men så absolut en trussel.

Næsten 20 minutter spillet havde Bardhec Bytiqi endnu en hovedrolle. På det, der lignede et mål på direkte hjørnespark, bragte Jammerbugt-mandskabet sig foran med 1-0.

Ti minutter spillede de aarhusianske gæster sig frem til en stor mulighed for at udligne. Afslutningen røg dog akkurat forbi.

Efter pausen var Jammerbugt gode til at få lukket gæsterne ned, mens Pandrup-mandskabet omvendt forsøgte at bringe sig yderligere foran via dødbolde.

Tempoet dalede mod slutningen af anden halvleg, og kampen var især præget af en del dødbolde og frispark. Det sås også ved det ene hjørneflag, der nærmest rørte græsstråene.

Mod slutningen truede aarhusianerne dog og hev sågar keeperen med frem på et hjørnespark. Det skabte dog ikke noget resultat af sig.

I morgen, lørdag, skal de nærmeste konkurrenter, B93, i aktion, når de hjemme tager imod fynske Middelfart.

Med sejren står Jammerbugt noteret for 44 point efter 20 kampe, mens den nærmeste forfølger, B93, har skrabet 37 point sammen i 19 kampe.