Jammerbugt får travl sommer: Afrikanske ungdomslandsholdsspillere er på vej

FODBOLD:Allerede i sidste uge sikrede Jammerbugt FC sig oprykning til landets næstbedste fodboldrække, men selv uden noget at spille for lukkede Jammerbugt også sæsonen med en sejr.

På udebane blev det lørdag 3-1 over Holbæk, og dermed slutter Jammerbugt sæsonen syv point foran B93 på andenpladsen. Holbæk gik ellers til pause foran 1-0, men så satte Jammerbugt sig for at slutte med manér.

- Det var en katastrofal første halvleg, men til gengæld var anden halvleg rigtig god. Det var en dejlig afslutning, konstaterer manager Bo Zinck.

Om tre uger genoptager Jammerbugt-truppen træningen frem mod sæsonen i Nordicbet Ligaen, der begynder 24. juli med en udekamp mod Hvidovre. Bo Zinck selv kan til gengæld næppe se frem til meget sommerferie.

- Der bliver mere travlt end normalt, for vi har jo stået i lidt af et vadested, fordi vi ikke har vidst, hvilken række vi skulle spille i. Nu åbner nogle andre markeder og andre muligheder sig, og så gælder det for os om at vælge rigtigt, i forhold til hvad der passer ind hos os, siger Bo Zinck.

Det står allerede klart, at Jammerbugt FC siger farvel til Viktor Ahlmann, Glenn Rask, Anders R. Jensen og Simon Jensen, men flere afgange kommer formentlig til.

- Det vil der være. Vi har kørt en del af de her spillere til grænsen, og når vi nu med samme setup skal til at træne en gang mere om ugen, vil der være nogle med familie og job, som det er for hårdt for. Der er nogle ting, vi skal have afklaret, men det tager vi stille og roligt. Vi har allerede nogle nye spillere på plads, men vi bliver ikke færdige, før vi begynder træningen. Det tror jeg ikke på, siger Bo Zinck, der i næste sæson også får nyt selskab på trænerbænken.

Jan Rasmussen fortsætter som assistenttræner, men efter Klaus Dieter Müllers indtog som klubejer kommer der også en nigeriansk assistenttræner til.

- Assistenttræneren fra Nigerias A-landshold kommer herop, og han skal selvfølgelig være med til at få vores udenlandske spillere på plads, siger Bo Zinck.

For med Klaus Dieter Müllers ankomst skal der sluses unge afrikanske talenter ind på holdet. Endnu er det dog uvist, hvor mange der kommer til allerede denne sommer.

- Det er lidt usikkert, men vi bliver nok klogere i næste uge. Det vil være nogle ungdomslandsholdsspillere, så der er ingen tvivl om, at det er dygtige spillere, men der kommer også danske spillere til, samtidig med at vi forlænger med nogle af vores egne, siger Bo Zinck.