Jammerbugt fastholder imponerende stime: Vi skal måske evaluere målsætningen

FODBOLD:Jammerbugt FC kan fortsat kalde sig ubesejret i 2020 takket være endnu en stor præstation, da Dalum blev sendt hjem med et nederlag på 1-4.

Det betyder, at Jammerbugt har gjort rent bord efter de fire første kampe, og det sender dem på førstepladsen med fire point ned til de nærmeste forfølgere.

- Jeg må være ærlig at sige, at lige nu er øjnene på syvendepladsen, som vi nu har syv point ned til. For ambitionen har fra start været, at vi skal i top seks, men fortsætter det sådan her, så er det klart, at vi på et tidspunkt skal evaluere vores målsætning, lyder det fra holdets træner Bo Zinck.

Jammerbugt FC - Dalum IF 4-1 (2-0) Mål: 1-0 Bardhec Bytyqi (13. minut), 2-0 Bardhec Bytyqi (43.), 2-1 Jacob Mikkelsen (47. minut), 3-1 Sead Gavranovic (56. minut), Lasse Storvang (64. minut). VIS MERE

Jammerbugt satte sig solidt på kampen fra start med flere store muligheder, men var på et kort tidspunkt ved at lukke Dalum tilbage i kampen.

- Vi kom foran med to kort før halvlegen, men så blev det for slapt, og vi lukkede et dumt på ind på hjørnespark. Heldigvis rejste vi os, og jeg kan kun sige, at vi nu har leveret fire stærke præstationer.

Bardhec Bytyqi leverede på ny en stor kamp med to mål, som har sendt ham alene i front på 2. divisions topscorerliste med fem kasser.

- Vi har en fantastik venstreside med Bardhec og Mads Larsen. De skilte Dalum fuldstændig ad. Ellers kan jeg kun sige, at Bardhec igen viser sit høje niveau, og det er dejligt, at han viser, hvad han indeholder kamp efter kamp, siger Bo Zinck.