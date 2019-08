Jammerbugt FC brændte det hele: Måtte nøjes med remis i premieren

FODBOLD: 15-4.

Sådan lød skudststistikken i Jammerbugt FC’s favør i premierekampen i Ringkøbing.

Der var hovedstød på stolpen, friløbere, tre frispark lige uden for feltet og et bold, der blev høvlet over et tomt mål i dommerens tillægstid.

- Vi spillede en rigtig god udebanekamp og gjorde mange ting rigtigt. Men det allervigtigste lykkedes ikke for os, lød det efter kampen fra træner Bo Zinck.

Han var tilfreds med spillet ude på banen og med den defensive organisation, men var samtidig dybt skuffet over nulløsningen.

- Der er et element af uheld, når man brænder så mange chancer. Men det handler også om manglende kvalitet, og der er ikke andet at gøre end at vende tilbage til træningsbanen og øve os i afslutninger.

- Men nu kom vi på tavlen, og det er vigtigt i en premierekamp. Så nu kan vi fokusere på vores pokalkamp på tirsdag mod Viborg, sagde Bo Zinck.