Jammerbugt FC-ejer ikke klar til at vinke farvel: - Vi kører videre

FODBOLD:Det ser meget dystert ud for Jammerbugt FC. Alt tyder nemlig på, at 2. divisionsklubben er fortid om 14 dage, når kurator ventes at melde klubben endegyldigt konkurs.

Står det til klubejer Klaus-Dieter Müller, bliver det ikke køreplanen.

- Jeg har meddelt kurator, at vi agter at betale om to til tre dage. Jeg er ved at skaffe et stort beløb, så vi kan få den her sag ud af verden og komme videre. Det er mit fokus lige nu, og det kommer til at ske, siger Klaus-Dieter Müller.

Han er ikke fan af Allan Reese og Spillerforeningen.

- De er kun ude på at ødelægge vores klub. Intet andet. Det er ren forfølgelse. Jeg ved, at flere af vores spillere er trætte af Spillerforeningen. De skal forestille sig at hjælpe spillerne, men jeg er i tvivl om, det også er tilfældet, siger Klaus-Dieter Müller.

Den svada er næppe noget, som Allan Reese kan genkende, og han vælger at se meget nøgternt på Klaus-Dieter Müllers udmelding.

- Vi forholder os til fakta, og der er naturligvis en mulighed for, at der kan komme en investor, men jeg anser det på nuværende tidspunkt som et meget teoretisk spørgsmål, når vi snakker om den mulighed, siger Allan Reese.