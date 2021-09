Jammerbugt FC fik drømmestart, men siden vågnede de brat op

FODBOLD:Med en sejr i søndagens udekamp mod Nykøbing FC kunne oprykkerne fra Jammerbugt FC have slået sig ind i top-6 i landets næstbedste fodboldrække. Træerne voksede dog ikke ind i himlen for nordjyderne, der måtte tage fra Falster med et nederlag på 1-4.

Hjemmeholdet startede også som lyn og torden og fik udbytte i det 4. minut, efter at Mads Carlson blev stukket i dybden og blev fældet af Marcus Bundgaard, da han tog trækket udenom Jammerbugt-keeperen.

Bundgaard gjorde dog skaden god igen, da han flot reddede straffesparket fra Nykøbing-topscorer Nicolai Christensen.

Første gang Jammerbugt FC truede i den modsatte ende, udløste det såmænd også et straffespark. Efter 10 minutters spil erobrede David Edvardsson bolden højt og serverede den til Bardhec Bytyqi, der fikst sendte den videre til en fri Max Møller. Sidstnævnte sparkede chancen på stolpen, men efterfølgende blev Sead Gavranovic stemplet i skridtet, og dommer Chris Johansen pegede på pletten.

Christian Rye er sikkerheden selv fra straffesparkspletten. Arkivfoto: Bente Poder

Christian Rye plejer at være stensikker, når han skal eksekvere, og det var han også denne gang. Midtbanespilleren scorede dermed for anden kamp på straffespark og bragte Jammerbugt i front 1-0.

Nykøbing FC havde bolden klart mest i første halvleg, men de havde problemer med at skabe chancer. Jammerbugt var mere farlige, de få gange de kom frem i falstringernes felt. Aleksander Nilsson sendte et hovedstød snert over mål, mens Bardhec Bytyqi bød ind med et solid langskud.

I halvlegens sidste sekunder blev hjemmeholdet dog snydt for et straffespark. Bytyqi rykkede tydeligt Jacob Egeris ned i feltet, men dommeren så tilsyneladende ikke situationen og gav i stedet gult til den rasende Nykøbing-spiller.

Anden halvleg var tæt på at starte perfekt for Jammerbugt, men et tværpasning nåede lige nøjagtig ikke frem til en fri Sead Gavranovic ved bagerste stolpe. Siden startede nedturen.

Nykøbing FC fik udlignet i det 58. minut, da forsvaret kiggede fodbold og lod Sebastian Koch stå helt blank bagerst i feltet, hvor han flot helflugtede bolden i nettet til 1-1.

Cheftræner Bo Zinck kunne se sit hold blive kørt over i anden halvleg efter ellers at have spillet fine første 45 minutter. Arkivfoto: Torben Hansen

Bare fire minutter senere tog hjemmeholdet føringen 2-1. Nicolaj Jessen blev sendt afsted i en omstilling i højre side, hvor han let rundede Mads Larsen og huggede bolden over i det lange hjørne.

Ondt blev til værre i det 64. minut, hvor Nicolai Christensen pressede sig foran Nikolaj Lyngø på et indlæg og fra tæt hold headede 3-1 i nettet.

Det sidste søm i Jammerbugts kiste blev sat ind på en omstilling efter 81 minutters spil. Mathias Gehrt blev spillet helt fri, og han udplacerede køligt Marcus Bundgaard til 4-1.

Med sejren konsoliderede Nykøbing FC sjettepladsen i 1. division, mens Jammerbugt FC må tage til takke med ottendepladsen. De har dog stadig fået en godkendt sæsonstart og ligger foran både Vendsyssel FF og Hobro IK i tabellen.