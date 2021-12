Jammerbugt FC flytter til Hjørring

FODBOLD:Normalt er det Sparekassen Vendsyssel Arena, der ligger græstæppe til Jammerbugt FC's hjemmekampe, men lørdag bliver det på fremmed græs, at man skal afvikle en hjemmekamp.

Det bliver nemlig i Hjørring på Nord Energi Arena, at man skal afvikle hjemmekampen mod Fremad Amager.

- Det er vi naturligvis kede af, men der er ikke så meget at gøre, for vi har ikke varme i banen, som man har i for eksempel Hjørring, siger Søren Als Christiansen, direktør i Jammerbugt FC.

Det danske vintervejr sætter en helt automatisk stopper for alle ambitioner om at afvikle lørdagens kamp hjemme i Pandrup.

- Selvom Bo Zinck har været god til nærmest at føntørre vores bane i Pandrup, så er der ikke noget at stille op i det her tilfælde. Vi har ganske enkelt ikke noget valg, siger Søren Als Christiansen, der sammen med drifts- og eventchef Line Steffensen var en tur i Hjørring for at se på forholdene onsdag.

- Det så godt ud. Nu krydser vi fingre for, at det ikke kommer til at sne alt for meget natten til torsdag, men hvis vejrudsigten holder nogenlunde stik, så burde vi nok kunne spille. Problemet bliver først stort for os, hvis vi skal til at rydde banen for sne, for det skal vi finde frivillige til at gøre, siger Søren Als Christiansen.

Han håber inderligt, at man får afviklet kampen som planlagt.

- Jeg tror, begge klubber ved, hvor vigtig en kamp, der er tale om. Derfor skal vi også meget gerne have den afviklet som planlagt, siger Jammerbugt FC-direktøren, der håber, at flere af de trofaste tilskuere vil tage turen til Hjørring lørdag eftermiddag.

- Vi er godt klar over, at det er noget andet, når vi ikke skal spille på vores hjemmebane, men vi håber nu alligevel, at mange vil tage til Hjørring, for det er en vigtig kamp, siger Søren Als Christiansen, der på sin rekognoscering i Hjørring fandt ud af, hvordan man nemmest kan afvikle kampen på den alternative hjemmebane.

- Vi tænder ikke op for grillen, men der bliver mulighed for at købe en kop kaffe eller en fadøl. Umiddelbart regner vi med, at vi kan holde det hele på en tribune, så vi ikke skal til at åbne hele stadion op, siger Søren Als Christiansen.

Kampen spilles på Nord Energi Arena med kampstart lørdag klokken 13.