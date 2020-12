Jammerbugt FC forlænger med profileret offensivspiller

FODBOLD:Jammerbugt FC og Sead Gavranovic forlænger igen samarbejdet. Det sker oven på et efterår, hvor den kreative offensivspiller har understreget sin status som en af profilerne i 2. division. Dermed er han på kontrakt i klubben gennem 2021.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Sead og jeg har arbejdet sammen i rigtig mange år, og han er en topspiller i 2. division. Sead er en fantastisk kreativ kraft på vores hold og har lavet masser af mål og assists her i efteråret, hvor han har været virkelig god. Han er en nøglespiller for os, og det er derfor en vigtig brik, der er faldet på plads her, fortæller cheftræner Bo Zinck, der også arbejdede med offensivspilleren i sin tid som cheftræner i Thisted FC.

Sead Gavranovic, der sammen med familien for nyligt har slået sig ned i Halvrimmen, trives i klubben, og han ser derfor frem til at være en del af de blåblusede gennem 2021.

- Mine overvejelser har egentlig ikke været så store. Jeg trives i Jammerbugt FC og nyder at være i klubben og spille på holdet. Det passer også rigtig godt med mit familieliv lige nu, så der var bestemt ingen grund til ikke at forlænge, siger den kreative offensivspiller.

Han kan dermed se frem til at være med til at kæmpe om en topplacering i 2. division til foråret.

- Det har været et utroligt godt år for os, hvor vi virkelig har fået bygget noget på. Vi har været inde i en voldsom positiv udvikling som hold. Derfor kan man med vores position kun glæde sig til at komme i gang igen, og forhåbentligt bygge endnu mere på fremadrettet. Og så må vi se, hvor det fører os hen. Jeg ser rigtigt meget frem til de næste seks måneder, som bliver utroligt spændende, siger Gavranovic.

Han og det øvrige Jammerbugt FC-mandskab er gået på fodboldpause for vinteren.