Jammerbugt FC forstærker truppen med to nye spillere

FODBOLD:Jammerbugt FC har styrket truppen med Mathias Mortensen og Lasse Storvang. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Begge spillere har tegnet sig for en aftale på et år.

De to spillere, der begge har rødder i Randers, kommer til Jammerbugt FC fra Vejgaard Boldklub med masser af divisionserfaring i bagagen.

Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck, glæder sig over sine to forstærkninger.

– Lasse og Mathias kender 2. division og er klar til at træde direkte ind i truppen og bidrage fra dag ét. Begge er ærgerrige og vil mere, så det er også godt for træningskulturen, at der kommer nye til, som kan skubbe til niveauet igen. Det skærper konkurrencen på holdet og styrker os til en sæson, som jeg mener er den vigtigste i mange år, forklarer Bo Zinck med henvisning til de nye strukturændringer i 2. division.

Bo Zinck betegner Mathias Mortensen som en alsidig spiller, der kan dække flere positioner, mens Lasse Storvang er angriber og giver et ekstra kort at spille i offensiven.

– Lasse er en særdeles dygtig angriber, som har gjort det godt for Vejgaard i en længere periode og scoret mål undervejs. Han er en teknisk begavet spiller med næse for mål og han er god i spillet med bolden, men også i boksen. Samtidig er der stadig et udviklingspotentiale, som vi glæder os til at arbejde med, siger Bo Zinck.

– Mathias har også været igennem en rigtig fin udvikling i Vejgaard over de seneste sæsoner. Han kan dække mange positioner på banen, men har primært spillet på den centrale midtbane, hvor han med sine kompetencer kommer til at give meget til vores spil. Han er teknisk begavet og en intelligent spiller, som tilmed har et godt træf på bolden, siger cheftræneren.

Træningen i Jammerbugt FC genoptages i uge 31.