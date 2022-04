Jammerbugt FC har fået økonomisk uro på afstand

FODBOLD:Da Jammerbugt FC i sidste weekend gik på banen til opgøret mod Esbjerg, var det med en konkurstrussel hængende over hovedet.

Når det søndag eftermiddag gælder opgøret mod Hobro IK i Nordicbet Ligaens nedrykningsspil, er situationen en ganske anden.

Først blev Esbjerg besejret, og i den forgangne uge kom der også ro på den økonomiske situation i klubben, efter at klubejer Klaus-Dieter Müller igen er begyndt at betale sine regninger.

- Det har været en helt anden træningsuge sammenlignet med sidste uge. Jeg ved ikke, hvordan folk har det personligt, men uadtil er der i hvert fald kommet ro på igen, og der har været et helt andet humør på til træning. Der er kommet fokus på fodbolden igen, og det gør jo det hele noget sjovere, siger Sead Gavranovic, der er spillende assistenttræner i Jammerbugt FC.

Sead Gavranovic har tilbragt langt størstedelen af sin seniorkarriere i Jammerbugt FC, som han har repræsenteret ad flere omgange. Derfor har den usikre økonomiske situation også fyldt meget hos ham.

- Der var meget snak, og jeg har selvfølgelig også frygtet det værste. Nu virker det heldigvis til, at klubben kommer til at bestå, og nu håber jeg bare, at vi i hvert fald kan få lov at afslutte den her sæson i ro og mag, siger Sead Gavranovic.

Konkurs eller ej så er Jammerbugt FC af omgivelserne udråbt til at være storfavorit til at rykke ned fra Nordicbet Ligaen, men sidste søndags sejr over Esbjerg betyder, at der trods alt kun er tre point op til Fremad Amager over nedrykningsstregen, og sejren har også skabt ny optimisme i spillertruppen, beretter forsvarsspilleren Emil Nielsen.

- Jeg følte lidt, at vi var tvunget til at slå Esbjerg, for havde vi ikke gjort det, så det ikke godt ud. Det var en rigtig fed kamp at vinde, og vi tror virkelig på det nu. Vi fik også vist, at selv om der sker en masse ting uden for banen, så tager vi det ikke med derind, siger Emil Nielsen.

Søndag gælder det så en udekamp mod Hobro, som Jammerbugt besejrede tilbage i efteråret.

- De er rigtigt stærke defensivt, og det, der er vores akilleshæl, er desværre deres styrke. De er utroligt stærke på dødbolde, og det er vi meget opmærksomme på. Vi skal sørge for, at det bliver en kamp, hvor det bliver spillet langs jorden og ikke dødboldene, der bliver afgørende, siger Sead Gavranovic.

Der er kampstart i Hobro klokken 16.