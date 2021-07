Jammerbugt FC har fundet sin nye direktør

FODBOLD:Det har hele tiden været planen, at man i kølvandet på oprykningen til NordicBet Ligaen skulle finde en ny daglig ledelse i Jammerbugt FC. Den har man nu fået på plads med to nye ansigter.

Søren Als Christiansen er pr. 1. august 2021 ansat som administrerende direktør i Jammerbugt FC. Søren kommer med mere end 25 års erfaring indenfor ledelse, salg og forretningsudvikling, både nationalt og internationalt. Søren skal fremover sikre den videre udvikling af klubbens kommercielle område, og herunder ikke mindst udfolde potentialet omkring salg og sponsorater.

– Det er et vigtigt skridt for klubben at få Søren med ombord og dermed styrke vores set up uden for banen. At vi nu får taget hul på opbygningen af en professionel administration bliver en kæmpe hjælp til drift og udvikling af klubben. Med Søren ved roret er det primære mål at intensivere indsatsen omkring vores salg og udvikling af sponsorkoncepter, men også at optimere hele det administrative område. Det skal gerne bidrage til, at vi kan løfte klubben op på næste udviklingstrin, så vi både på og uden for banen kan forblive blandt de bedste. Vi har store forventninger til samarbejdet med Søren, som udover at have de rette kompetencer til opgaven også brænder for det. Vi glæder os til at fortsætte den positive udvikling sammen, fortæller Bøje Lundtoft, bestyrelsesformand i Jammerbugt FC til klubbens hjemmeside.

For den nye direktør i Jammerbugt FC er der tale om et job, hvor arbejde og interesse går op i en højere enhed.

– For mig er dette intet mindre end et drømmejob. At få mulighed for at kombinere min største interesse med min professionelle karriere er fantastisk. Jeg glæder mig vildt meget til at tage hul på opgaverne i Jammerbugt FC, fortæller den kommende adm. direktør i Jammerbugt FC, som kommer til en klub i rivende udvikling. En udvikling han nu skal bygge yderligere på i samarbejde med klubbens øvrige kræfter.

Jammerbugt FC har endvidere ansat Line Steffensen, der for mange er et velkendt ansigt i klubben. Fra 1. august 2021 ansat i en nyoprettet stilling som drifts- og eventchef i Jammerbugt FC.

– Jeg glæder mig selvfølgelig til at være en del af holdet i NordicBet Ligaen. Det bliver spændende at skulle prøve kræfter med et højere niveau og se, hvordan en klub som vores kan begå sig her. Og så glæder jeg mig over at folk igen må komme på stadion. Vi har mange nye ideer og gode tiltag, som vi gerne vil prøve af, så vi kan give tilskuere og sponsorer en super god oplevelse hver gang, de kommer for at se Jammerbugt FC spille, udtaler Line Steffensen til klubbens hjemmeside.

Line Steffensen vil få et tæt samarbejde med klubbens øvrige kræfter og vil blive et centralt knudepunkt på klubbens kontor sammen den nyansatte adm. direktør Søren Als Christiansen.