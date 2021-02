Jammerbugt FC har truppen på plads til foråret

FODBOLD:Lørdag spillede Jammerbugt FC træningskamp mod 2. divisionskollegerne fra VSK Aarhus. Den endte 1-1 i et opgør, hvor cheftræner Bo Zinck ellers så lovende takter.

- Vi spillede en rigtig god kamp. Vi skulle have ført stort og vundet stort. Vi havde mange chancer, og min eneste anke er, at vi ikke scorer på nogen af de chancer, vi har. Vi sparker den selv i eget mål på et hjørnespark, og det er nok et godt billede af den kamp. Men på parathed, tryk og spillet generelt sad det meste i skabet, siger Zinck.

I opgøret kunne han se nærmere på sin nye midtbanespiller. Issah Salou er hentet i superligaklubben Randers FC, og spilleren fra Niger kan meget vel blive en profil i klubben.

- Han har et sindssygt drev med bolden. Han er ekstremt hurtig og skal bygge på i forhold til spilletid hos os. Der er meget kraft i hans spil, og han kommer med meget. Han er teknisk stærk og en boldsikker midtbanespiller på fødderne, siger Bo Zinck.

Canadiske Elie-Williams Gindo er fortsat på prøve hos klubben, selvom han ligeledes gør sig på den centrale midtbane.

- Elie har en dimension mere i form af sin fysik og størrelse. Det arbejder vi på at få på plads. I så fald har vi fire stærke midtbanespillere og et ungt talent, forklarer cheftræneren.

Dermed er truppen ved at være på plads i klubben.

- Vi er ikke aktivt søgende, men man kan aldrig vide, hvad der sker. Vi har en god trup med en god harmoni, og vi har fået et par nye spillere ind, siger Bo Zinck.

Kampen mellem Jammerbugt FC og VSK Aarhus blev spillet i form af én halvleg på 60 minutter og en af almindelig spilletid.