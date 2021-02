Jammerbugt FC henter midtbanespiller i Randers

FODBOLD:21-årige Issah Salou skifter fra Randers FC til Jammerbugt FC. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Han er tilknyttet på en aftale gældende til sommeren 2021.

- Vi er glade for at have fået Issah Salou til klubben. Han er en hårdtarbejdende og boldsikker midtbanespiller, som er dygtig i sine vendinger. Det er en sulten spiller, som vi får til klubben, og vi glæder os til, at han bliver en del af holdet, udtaler cheftræner Bo Zinck.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang i Jammerbugt FC og vise, at jeg er en god fodboldspiller. Jeg har ikke fået så meget spilletid i Randers, men jeg har altid arbejdet hårdt til træning, og i de kampe, hvor jeg har spillet. Nu skal jeg bevise mig i en ny klub, og det ser jeg meget frem til, siger Issah Salou.

Midtbanespilleren har spillet en enkelt halvleg i Superligaen. Det gjorde han i juli, hvor Randers vandt 3-1 over Esbjerg. Derudover har han spillet tre landskampe for hjemlandet Niger.