Jammerbugt FC henter ny angriber

Jammerbugt FC henter forstærkning til fortroppen.

Den 26-årige angriber Frederik Høgh Jensen med en fortid i Middelfart Boldklub har skrevet en 1-årig kontrakt med klubben.

Frederik Høgh Jensen har masser af divisionskampe på fodbold-CV’et, som udover Middelfart Boldklub også tæller ophold i VSK Århus og Aarhus Fremad. Den stærke angriber har gennem flere sæsoner testet Jammerbugt FC defensiven, men nu ser Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck, frem til at få angriberen på sin side, skriver klubben i en pressemeddelelse.

– Det meget positivt, at vi har kunne hente Frederik. Vi får en stor, stærk og dynamisk angriber med mål i støvlerne. Frederik er fysisk stærk, fylder godt og har været en torn i øjet på os i mange år, siger Bo Zinck.

Frederik Høgh Jensen, der nu flytter bopælen i Århus ud med en ny Aalborg, sluttede sig til sine nye holdkammerater lørdag, hvor forberedelserne til det nye liv i NordicBet Liga blev skudt i gang med sæsonens første træning.

– Jeg har længe haft ambitionen om at spille 1. division, og vi fandt hurtigt en fælles interesse i samtalerne mellem Bo og jeg. Der har været interesse fra mange klubber, men min følelse har under hele forløbet været, at Jammerbugt FC er det rigtige match for mig, siger Frederik Høgh Jensen om sit valg af Jammerbugt FC som næste skridt i fodboldkarrieren.

– Det overordnede mål må være at sikre overlevelse i rækken. Jeg håber at kunne bidrage til holdets målsætning om overlevelse gennem mine kvaliteter og ved at afgøre fodboldkampe, lyder det fra den nye mand i truppen.