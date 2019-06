Jammerbugt FC holder på sin anfører

FODBOLD: Midtbanedynamoen Christian Rye vil også i den kommende sæson bære anførerbindet, når Jammerbugt FC går på banen. 2. divisionsklubben oplyser i en pressemeddelelse, at parterne er blevet enige om at forlænge samarbejdet for endnu en sæson.

- Jeg er meget glad for, at vores anfører vælger at blive. Christian er en vigtig og dygtig spiller, som bringer værdi både på og udenfor banen. Han er med til at højne niveauet og sikre kontinuitet, og han er en bærende del af rygraden i truppen. Denne forlængelse er et godt og vigtigt skridt på vejen mod den nye sæson, siger cheftræner Bo Zinck.

Kaptajnen selv er også godt tilfreds med forlængelsen.

- Jeg har haft en super god tid i Jammerbugt FC, hvor jeg hurtigt fik et stort ansvar, da jeg kom til klubben. Vi har ikke i min tid haft et bedre hold eller set up, end vi har lige nu, og jeg tror på, at vi kan få endnu bedre resultater i de kommende sæsoner, siger Christian Rye.