Jammerbugt FC i dialog med konkurrent: Kan få brug for et alternativt fodboldstadion

FODBOLD:Der er i øjeblikket plads til 72 siddende tilskuere på Sparekassen Vendsyssel Arena ved Pandrup, hvor Jammerbugt FC har hjemmebane. Det er dog langt fra nok til klubben fra Jetsmark Sogn, der i den kommende sæson skal lege med i landets næstbedste fodboldrække (NordicBet Ligaen).

Allerede fra 2021/22-sæsonen er der krav om, at stadion skal være udstyret med 300 sæder, mens der i sæsonen efter er et krav om 1000 siddepladser.

I første omgang kan Jammerbugt FC dog spille videre på en dispensation, men der skal altså ske noget, såfremt klubben overlever i 1. division og fortsat er blandt de 24 bedste klubber i landet.

Jammerbugt FC er i dialog med flere klubber i lokalområdet, og i løbet af ugen var formand Bøje Lundtoft til møde med Hjørring Kommune om muligt husly.

- Vi er i dialog med dem, fordi vi påtænker at gøre brug af Nord Energi Arena som backup. Førhen har vi kunnet henvise til vores kunstanlæg på bane 2, men det lever ikke længere op til kravene. Derfor er vi på udkig efter en alternativ bane, fortæller Bøje Lundtoft, der også er byrådsmedlem for Venstre i Jammerbugt Kommune.

Der er ikke varme i banen på stadion i Pandrup, og hvis der kommer frostgrader, skal Jammerbugt FC kunne henvise til en anden reel mulighed, der lever op til de krav, der gælder for klubberne, såsom det nødvendige antal lux i lysanlægget, varme i banen og siddepladser.

Her er DBU's stadionkrav for 1. division 1. Naturlig aflukning af stadion 2. Tilskuerkapacitet på 4000 3. 1000 siddepladser 4. Sæder skal være anatomisk formet med 30 cm ryglæn, nummereret og fastgjort til gulv. Siddepladser bør være overdækkede 5. Minimum 1000 lux lodret mod hovedkameraet eller 1200 vandret Desuden gælder der specifikke regler for spillepladsen, altså banen. Her skal der være spillerbokse til to gange 12 personer og varme i banen. VIS MERE

I den forgangne sæson reddede Vendsyssel FF sig på et hængende hår - både i økonomisk og sportslig forstand - da en overlevelse kom på plads i den afsluttende runde af NordicBet Ligaen. Dermed kan man finde tre nordjyske hold i tabellen i landets næstbedste række. Foruden Vendsyssel FF og Jammerbugt FC, er Hobro IK også repræsenteret i rækken.

- Vendsyssel FF er både vores gode kollega, men også vores konkurrent, og vi er glade for, at vi muligvis får muligheden for at dele stadion med to andre klubber, siger han.

Stadion i Hjørring er nemlig også Fortuna Hjørrings hjemmebane.

Det er her på Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup, at Jammerbugt FC tager imod Lyngby Boldklub fredag 30. juli. Arkivfoto: Martel Andersen

Det er dog ikke den mest optimale situation at skulle være afhængig af andre klubber, og derfor arbejder Jammerbugt FC også intenst på at opdatere klubbens eget stadion til den kommende sæson - og til sæsonerne efter.

- Vi vil gøre alt for at spille kampe på vores egen hjemmebane. Lige nu har vi dispensation til at spille i 1. division der, men forholdene er ikke optimale. Det må vi se, om vi kan nå at løse, og det arbejder vi intenst på. Vi skal også have varme i banen. Det kræver også nogle penge. Hvis vi redder os, kan vi ikke umiddelbart få en ny dispensation, lyder det fra Bøje Lundtoft.

- Der er en budgetproces i gang, og byrådet i Jammerbugt Kommune vil blive præsenteret for et samlet overslag for udgifterne i tilfælde af overlevelse, som de så vil skulle tage stilling til, tilføjer formanden.

Stadion har førhen drillet

Idrætsanlægget i Jetsmark har førhen voldt problemer for fodboldens udvikling og klubbens udfoldelse i lokalområdet, for siden DBU's licenskrav til faciliteter også kom til at omfatte landets næstbedste række i 2012, har det nuværende stadion i Pandrup ikke opfyldt disse.

Det blev bare til en enkelt sæson i 1. division i 2011/12-sæsonen, men hvis klubben havde overlevet, skulle den formentlig også have rykket sine aktiviteter til en ny arena.

DBU valgte 1. maj 2012 at give de 13 ud af 14 klubber i den daværende række tilladelse til at fortsætte på deres respektive stadioner. Den eneste klub, der ikke blev tildelt en licens, var Blokhus FC, som klubben hed dengang.

Jammerbugt FC indleder klubbens sæson i 1. division med en tur til Hvidovre lørdag 24. juli.

Herefter venter superliganedrykkerne fra Lyngby Boldklub fredag 30. juli på hjemmebane. Efter planen spilles den første hjemmekamp på Sparekassen Vendsyssel Arena i Pandrup og sendes ligesom alle øvrige 1. divisionskampe på streamingtjenesten Viaplay.