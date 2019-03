Jammerbugt FC kollapsede i Aarhus

FODBOLD: Signalerne fra Jammerbugt FC har været særdeles optimistiske forud for et spændende forår i 2. division i fodbold. Det nordjyske tophold er på papiret kommet styrket ud af vinterens transfervindue og har derfor søde drømme om oprykning.

Disse drømme kan cheftræner Bo Zinck og hans tropper dog godt pakke væk for en stund, for forårspremieren ude mod Aarhus Fremad resulterede i en øretæve på hele 0-4.

Hjemmeholdet nettet to gange før pausen ved Andreas Damgaard og Mathias Nygaard Kristensen, og det lykkedes ikke Bo Zinck at råbe sit hold op i pausen. I stedet fuldendte det aarhusianske hjemmehold ydmygelse med endnu to mål - denne gang sat ind af Esben Lauridsen og Frederik Høgh Jensen.

Nederlaget betyder, at Jammerbugt FC må afgive tredjepladsen til netop Aarhus Fremad.