Jammerbugt FC-lejren kan se skriften på væggen

PANDRUP:Jammerbugt FC var godt klar over, at det var nu eller aldrig, hvis man skulle holde liv i forhåbningen om at blive i 1. division. Der skulle have været tre point på kontoen mod Hobro, men det kom der ikke. Det endte i stedet med et 2-3-nederlag, som i realiteten tager luften ud af Jammerbugts kamp for overlevelse.

- Vi var godt klar over, at vi skulle have tre point for at bevare en lille chance for overlevelse, siger Povl Hansen, der ud over at være målmandstræner er altmuligmand hos Jammerbugt FC i disse uger.

Han agerer i realiteten assistenttræner for Nabil Trabelsi lige nu, og så skal han også have styr på keeperne. Derfor kom han på overarbejde i anden halvleg, da førstekeeper Pape Ndianye måtte udgå med en skade.

- Jeg ved ikke helt, hvad der var galt, men det kunne godt se ud til, at det var foden, som den var gal med. Det er den, han også lige har døjet med, siger Povl Hansen, der kunne se unge Nicolai Christensen komme ind og gøre det godt. Han kunne dog ikke forhindre Hobro i at hive sejren i land.

Jammerbugt var ellers foran 2-1 undervejs, men den føring smuldrede langsomt men sikkert.

- Vi havde jo også mulighed for at komme på 3-1. Hvis vi havde fået det tredje mål, så havde Hobro fået det sværere i anden halvleg, men anden halvleg sidder Hobro jo fuldstændigt på, siger Povl Hansen, der blankt erkender, at det ikke er verdens bedste situation, som Jammerbugt FC står i lige nu. Til gengæld kan han glæde sig over, at sammenholdet internt i klubben stadig er godt.

- Spillerne skal have kæmpe ros for, at de igen gik ud og leverede en stærk præstation med tanke på alt det, der er sket udenfor stregerne. Det er imponerende. Der er intet at pege fingre af på den front. Der er et stærkt sammenhold, så om ikke andet har vi tænkt os at slutte sæsonen godt af. Det skal der slet ikke herske tvivl om, siger Povl Hansen.

Med tre runder tilbage er Jammerbugt FC otte point efter Fremad Amager, der ligger over stregen.