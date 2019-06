Jammerbugt FC løb ind i en regulær øretæve

FODBOLD: Foråret har slet ikke artet sig som forventet for Jammerbugt FC, der havde forhåbninger om at spille med om oprykning til 1. division. Dén drøm er forlængst blevet slukket, og lørdag eftermiddag løb nordjyderne ind i et af de grimme nederlag.

Opgøret i Middelfart blev således tabt med hele 0-4. Søren Andreasen (2), Esben Petersen og Malthe Karsberg scorede målene for det fynske hjemmehold.

Jammerbugt FC ligger med nederlaget nummer syv i oprykningspuljen, hvorfra kun de to tophold rykker op. Jammerbugt FC har 48 point for 30 kampe, og der er hele 13 point op til den andenplads, der udløser oprykning.

Der resterer tre spillerunder, inden Jammerbugt-spillerne kan gå på en formentlig tiltrængt sommerferie.