Jammerbugt FC-målscorer valgte klubben på grund af ambitionsniveauet: Drømmer om at leve af fodbold

FODBOLD:Onsdag tørnede de to nordjyske klubber Jammerbugt FC og Hobro IK sammen i Nordicbet Ligaen (1. division), hvilket resulterede i en pointdeling mellem konkurrenterne.

Den nytilkomne Jammerbugt-angriber Frederik Høgh Jensen scorede det udlignende mål og sikrede dermed klubben et enkelt point.

- Som angriber er det altid dejligt at score mål, og at det den her gang gav point, det er jeg selvfølgelig glad for, understreger han.

Søndag skal oprykkerklubben endnu en gang i aktion, når det gælder superliganedrykkerne AC Horsens på udebane. En kamp, der på papiret virker til at være en svær opgave, men som Frederik Høgh Jensen ser frem til med optimisme.

- Jeg forventer, at det bliver en svær kamp. Vi møder nedrykkerne fra Superligaen, så oddsene taler selvfølgelig imod, at vi skulle kunne gå ned og lave et resultat, men efter vores første fem kampe, synes jeg, at vi har vist gode takter, og ud fra det tror jeg, at alle i klubben er rimelige positive lige meget, hvem vi skal møde, så selvfølgelig går vi ned og gør alt, hvad vi kan for at få point, konstaterer han.

Det var tilbage i juni, at Frederik Høgh Jensen forlod Middelfart til fordel for Jammerbugt FC. Generelt har tilflytteren til det nordjyske også kun positive ting at sige om sin opstart og nye rammer.

- Jeg synes, det har været rigtig godt. Det er nogle gode drenge og et fantastisk team omkring holdet, så det har været forholdsvist nemt at falde til på holdet. Jeg er flyttet til Aalborg, så der var en del, som skulle falde på plads her hen over de seneste uger, men nu er jeg på plads, og jeg har det rigtig godt i klubben og i Aalborg, understreger han.

- Vi er i gang med en sæson, hvor det overordnede mål er overlevelse, og det synes jeg, at vi er ganske fint i gang med. Vi har fået en fin start, og det handler for os om at få bygget på kamp for kamp, så vi i sidste ende får sikret, at vi er på den rigtige side af stregen, og det håber jeg bare på, at jeg kan være med til at bidrage til.

Tidligere har Frederik Høgh Jensen udover Middelfart Boldklub spillet for blandt andre VSK Århus og Aarhus Fremad. Grunden til, at han valgte at prøve sine kræfter af nordenfjords skyldtes noget helt specielt.

- Jeg valgte klubben, fordi jeg havde et rigtig godt kendskab til den. Jeg har spillet mod dem rigtig mange gange i 2. division, så jeg kender mange af spillerne og kender en del til Bo (Zinck, cheftræner, red.), så efter nogle gode snakke med ham fandt vi hurtigt ud af, at vores ambitionsniveau matchede, og jeg kan rigtig godt lide tilgangen i klubben, siger han.

Indtil videre løber kontrakten frem til udgangen af denne sæson. Derefter er fremtiden igen uvis, men Frederik Høgh afviser ikke, at der kunne være plads til flere sæsoner i den blå trøje.

- Jeg er åben overfor alle muligheder. Jeg har en drøm om at leve af fodbolden en dag, hvilket jeg ikke gør lige pt., men det tror jeg, alle fodboldspillere på det her niveau drømmer om. Så tiden må vise, hvad der sker. Jeg er rigtig glad for at være i Jammerbugt, og jeg kan sagtens se mig selv blive her, understreger han.

Til søndagens kamp i Horsens har cheftræner Bo Zinck en stærkere trup at gøre godt med. Både Abdramane Djittèye og Solomon Ogberahwe har nu fået sine papirer i orden. Dog er der samtidig flere på holdet, der døjer med småskader, og minimum en spiller sidder over.