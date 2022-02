Jammerbugt FC med fokus på sig selv til første lange udebanetur med ny trup

FODBOLD:Jammerbugt FC drog lørdag mod Sjælland og Køge for at tage en overnatning på hostel, før de søndag møder rækkens nummer syv HB Køge i 1. division i nordjydernes andet gældende opgør i foråret. Jammerbugt er før opgøret placeret på 11. pladsen i divisionen med 12 hold.

- Det er måske første gang i 1. division og i hvert fald første gang med den her trup, at vi tager sådan en tur her, hvor vi overnatter på hostel dagen før kamp, og turen er gået helt fint, siger den spillende assistenttræner Sead Gavranovic.

Op til kampen mod HB Køge har fokus i Jammerbugt FC mest været på dem selv, da de har en ny trup, hvor relationerne og det med generelt at spille sammen først skal på plads.

- Vi har mest haft fokus på os selv, for der er nok at arbejde med i forhold til, hvordan vi gerne vil spille, den taktiske del og vores organisation, men vi har selvfølgelig også kigget lidt på, hvordan HB Køge vil spille for at give dem et modsvar - og forhåbentlig kan det give os en fordel, at vi allerede har spillet en kamp i forårssæsonen.

Jammerbugt FC har - modsat HB Køge - allerede tyvstartet forårssæsonen i 1. division, da de sidste lørdag spillede 1-1 hjemme mod Fremad Amager i en kamp, nordjyderne ellers kom foran i ved mål af Yan Bouche, men føringen holdt kun til små ti minutter før tid.

- Vi har spillet den ene kamp med vores meget nye trup, og spillerne har dermed fået lov til at mærke, hvordan ligaen er, hvordan tempoet er og ligesom vænne sig til det.

- Vi så i sidste weekends kamp, at vi var kommet længere, end vi egentlig kunne have frygtet. Vi spillede en god første halvleg, men må også sige, at vi blev trætte og trykket ned i anden halvleg.

- Forhåbentlig har vi fået bygget lidt mere på, så vi kan stå distancen i større dele af de 90 minutter, for det er hårdt at stå og forsvare i en hel halvleg, men vi leverede egentlig på et højt niveau i løbet af kampen, lyder det fra Gavranovic.

Den sene scoring, holdet lukkede ind i sidste weekend, har ikke som sådan sat sig negativt på truppen, og assistenttræneren er også god til at forholde sig til det positive ved kampen.

- Vi er kommet over det, for sådan er fodbold jo, men vi kan tage det positive med, at vi er utroligt tæt på at vinde den første kamp. Efterfølgende er der også positivt, at vi kunne være med i kampen i forhold til, at folk dømmer os ude og siger, at vi ikke har nogen chance osv. Det er jo kun godt, at vi kan være skuffede over kun at få ét point fra den kamp, slutter Gavranovic.

Kampen mellem Jammerbugt FC og HB Køge spilles søndag 13.30 på Capelli Sport Stadion i Køge.