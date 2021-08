Jammerbugt FC presset på truppen - jagter stadig sæsonens første sejr

FODBOLD:Lørdag spiller Jammerbugt FC sin fjerde NordicBet Liga-kamp, når de møder Fremad Amager på udebane. Indtil videre har holdet spillet én uafgjort og tabt to af kampene.

Det betyder, at de har et enkelt point på nuværende tidspunkt. En sejr kan derfor gøre underværker på mere end en måde.

- Som oprykker er det en præstation hver eneste gang, vi får point og sejre. Dem, vi møder, har et kæmpe pres på sig, da de altid vil være favoritter imod os. Så alt, hvad vi laver lige nu af point, vil altid være positivt, forklarer cheftræner Bo Zinck.

- Det vil give os et kæmpe boost med en sejr. Især fordi vi synes, at vi har spillet godt i starten. Så det kan give os et rygstød op mod den næste landsholdspause, fortæller Bo Zinck.

Indtil nu har truppen været påvirket af, at fire af spillerne mangler deres spillerlicenser, hvilket stadig gør sig gældende. Derfor er det endnu engang en underbemandet trup, som Bo Zinck har til rådighed.

- Vi kan stille en trup derovre i morgen, men heller ikke mere end det. Vi har ikke nogen, som sidder over, så det er meget smalt, erkender han.

På trods af situationen med de manglende spillere mener Bo Zinck dog ikke, at klubben er chanceløse mod Fremad Amager.

- På papiret er det en kamp, hvor vi skal over og have nogle point, men hvis man tager vores situation in mente, så er vi selvfølgelig udfordret på bredden i vores trup lige nu. Men det er en kamp, hvor vi tror på, at vi kan få noget ud af den, og hvor vi har muligheden for at få noget ud af den.

- Det er ikke et hold, som er stærkere end Fredericia og Lyngby, så der er nogle muligheder i kampen, men vi skal ramme et niveau på 110 procent. Og det skal vi hver gang, for at vi har en chance i kampen, understreger han.