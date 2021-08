Jammerbugt FC ramt af corona - måtte undvære to spillere

FODBOLD:Jammerbugt FC tabte 2-1 ude til AC Horsens søndag. Det var på trods af, at klubben bragte sig foran med 1-0 efter fire minutter, samtidig med at der var to nye spillere med på bænken.

Selvom det virkede til at være et forstærket Jammerbugt-hold, så var det en corona-ramt trup, der stillede op. cheftræner Bo Zink har bekræftet at der er tale om to spillere i klubben, som lørdag morgen testede positive for corona. Han fortæller ikke, hvem det drejer sig om, men både Christian Rye og David Edvardsson var ikke at finde i Horsens.

Det positive corona-svar gjorde derfor også anledning til en svær kamp i Horsens, mere end allerede antaget.

- Det var en hektisk opstart til kampen, hvor der var en masse ændringer, nye spillere og en ny startopstilling. Vi havde et par stykker, som er ude med corona, så pludseligt skulle vi lave det hele om. Samtidig skulle vi igennem test osv. og det er ikke, hvad man lige ønsker sig op til en af nok sæsonens sværeste udebaneture, fortæller Bo Zink.

Alligevel er cheftræneren overordnet set tilfreds med indsatsen i søndagens kamp.

- Vi holder kampen i gang til det sidste, og vi har et par chancer, hvor vi godt kunne have haft scoret et mål. Jeg synes Horsens vinder fortjent, men jeg synes vi bidrog til at gøre det svært for dem i dag.

- Med et næsten helt nyt sammensat hold, synes jeg, at vi leverede en mangfoldig indsats, hvor vi løber, kæmper og slås for trøjen, hvilket er positivt, fordi vores relationer fremadrettet kun bliver bedre uge for uge. Så vi tager en masse ting med os, pointerer han.

Udover corona-situationen i klubben, mener Bo Zink også, at der var en anden situation, som spillede ind i kampens resultat.

- Det er træls, at da vi så får styr på defensiven igen, så er det en personlig fejl, som ender med at koste 2-1 målet. Og så kan vi efterfølgende se på video, at straffesparket skulle have været flyttet uden for feltet til et frispark, hvilket ikke gør det bedre, kan man sige, erkender han.

Jammerbugt FC møder næste gang FC Helsingør hjemme.