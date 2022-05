Jammerbugt FC sendt til inkasso: Sponsor har fået nok

BRØNDERSLEV:Det store nordjyske busselskab Jørns Busrejser har fået nok. Tålmodigheden er ganske enkelt sluppet op.

Direktør hos Jørns Busrejser Finn Jensen bekræfter overfor Nordjyske, at man har set sig nødsaget til at sende en regning til Jammerbugt FC en tur til inkasso.

- Vi har sendt regningen videre til vores advokat. Vi havde indtil for en uge siden en god dialog med Klaus-Dieter Müller, men den dialog virker til at være død nu, så derfor har vi foretaget det her træk for at få vores penge. Jeg forventer, at Müller betaler, siger Finn Jensen.

Netop Finn Jensen har på vegne af Jørns Busrejser tidligere fortalt til TV2 Nord, hvordan han var meget utilfreds med, at han ikke havde fået sine penge til tiden. Det skete, da man tidligere på året havde indkaldt til krisemøde i Pandrup grundet mange ubetalte regninger.

- Dengang fik vi lavet en aftale med Klaus-Dieter Müller, og den har han opfyldt indtil for en uge siden. Jeg kan ikke undgå at bemærke timingen. Nu er sæsonen jo forbi, og så har han ikke brug for busser det næste lange stykke tid. Måske derfor betaler han pludselig ikke længere, bemærker Finn Jensen.

Utilstedelig opførsel

Finn Jensen må siges at have en lang tålmodighed. I forbindelse med møderne om de ubetalte regninger i Jammerbugt FC, oplevede han efterfølgende, at Klaus-Dieter Müller på trods af sit udestående med Jørns Busrejser gik ud og forsøgte at hverve et andet busselskab til at transportere Jammerbugt FC rundt til de kommende udekampe.

- Det blev jeg meget fortørnet over. Jeg gjorde også kraftigt opmærksom på overfor Müller, at det var en utilstedelig opførsel. Han undskyldte dengang, og siden har der ikke været noget. Altså lige indtil for en uge siden, da han holdt op med at betale, siger Finn Jensen.

Jørns Busrejser er en stor spiller på det nordjyske marked og kører derfor med flere af de lokale elitehold. Blandt andet var Vendsyssel FF også kunde for et år siden, da klubben var under udenlandsk ejerskab. Dengang var der lignende problemer med at få pengene til tiden.

- Det er jo ikke første gang, at vi prøver sådan noget. Dengang kom Jacob Andersen ind og købte Vendsyssel FF, og vi fik vores penge. Jeg håber da, at vi ender i samme situation denne gang, så vi får vores penge, og klubben kan køre videre, siger Finn Jensen, der ikke lader sig afskrække af de manglende betalinger.

- Vi vil meget gerne køre med sportshold, og vi er gode til det, så det bliver vi ved med. Vi vil også bare gerne have vores penge til tiden, siger Finn Jensen.

Klubejer: Har intet hørt

Nordjyske fangede kort efter interviewet med Finn Jensen Jammerbugt FC's tyske ejer Klaus-Dieter Müller.

- Jeg har ikke hørt noget om det her. Jeg er ikke i Pandrup lige nu, så jeg må lige høre min advokat, så vender jeg tilbage, siger Klaus-Dieter Müller.