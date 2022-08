Jammerbugt FC taberdømmes i resten af sæson: Her er Müllers plan

PANDRUP:Jammerbugt FC kæmper i disse dage for livet som divisionsklub, men hvis det står til Divisionsforeningen, så er det liv under alle omstændigheder forbi efter denne sæson. Det er mandagens konkursdekret et direkte udslag af.

Jammerbugt FC er som følge af et konkursdekret blevet taberdømt 0-3 i sæsonens resterende kampe i 2. division og rykker to rækker ned.

Desuden udtræder Jammerbugt af pokalturneringen, oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

- I dag er konkursdekretet vedrørende Jammerbugt FC ApS blevet offentliggjort i Statstidende, og ifølge DBU's love betyder konkursdekretet, at klubben taberdømmes 0-3 i de resterende kampe i herre-DM, at klubben udtræder af pokalturneringen, og at klubben rykker to rækker ned fra den sportslige placering, de har ved sæsonafslutningen, lyder det i pressemeddelelsen.

Skrivebordsnederlagene betyder, at Jammerbugt FC er sikker på at rykke ned i 3. division på baggrund af de sportslige resultater. Herfra går turen altså yderligere to rækker ned, hvilket betyder, at holdet fra næste sæson kan spille i Jyllandsserien.

Nordjyske fangede Klaus-Dieter Müller få minutter efter pressemeddelelsen om de taberdømte kampe. I vanlig stil mener han ikke, at alt håb er ude endnu.

- Det ændrer ikke noget for os. Det står jo i Divisionsforeningens vedtægter, og det kan og skal jo omstødes igen, når vi har fået betalt. Den her udvikling kommer ikke til at stoppe mig. Den eneste konsekvens er, at vi taber lidt flere kampe, og det er ikke godt, fordi vi i forvejen ikke har fået point, siger Klaus-Dieter Müller til Nordjyske.

Han nægter at give op, selvom det alt andet lige ser sort ud for klubben.

- Vi giver ikke op. Normalt ville pengene være blevet overført i dag, så vi kunne komme videre, men det kommer til at ske i morgen (torsdag) eller i overmorgen. Pengene skal nok komme, forsikrer Klaus-Dieter Müller.

Det kan komme til at tage tid at få omstødt Divisionsforeningens kendelse, så det er langt fra sikkert, at Jammerbugt FC i tilfælde af en redning fra konkurs kommer til at spille kampe igen lige med det samme.

Tidligere er klubber som FC Fyn og FC Vestsjælland blevet ramt af samme regler.