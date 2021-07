Jammerbugt FC tester udenlandske emner

FODBOLD:Med to uger til sæsonstart er der fortsat meget, der skal falde på plads hos 1. divisionsoprykkeren Jammerbugt FC. Det gælder både i forhold til spillerbesætning og de praktiske opgaver udenfor kridtstregerne.

Der er allerede blevet hentet flere spillere til klubben i sommerpausen. Blandt andet har man lejet en talentfuld trio i Malmö FF, der ved første øjekast ser spændende ud. De tre unge talentfulde spillere Mubaarak Nuh, Ismael Sidibe og David Edvardsson er alle tilknyttet på en lejeaftale, der løber frem til årsskiftet.

Der er også blevet hentet et par danske spillere, der har været profiler i konkurrerende 2. divisionklubber i de forgangne sæsoner i skikkelse af Frederik Høgh fra Middelfart og Marcus Sloth fra VSK Aarhus. Sidst men ikke mindst har man hentet AaB's U19-anfører Daniel Mortensen. Det er med andre ord allerede en forstærket trup, som manager Bo Zinck arbejder med, men det stopper ikke her.

- Lige nu er vi 22-23 spillere i truppen, men vi skal gerne være 24-25, så der mangler lige et par spillere for at truppen er på plads, siger Bo Zinck, der kan se frem til besøg fra både Frankrig og Italien i de kommende dage.

- Klaus Dieter Müller og vores nye assistenttræner har et godt internationalt netværk, så det bruger vi til at finde eventuelle udenlandske spillere. De har anbefalet en fransk og en italiensk spiller, så de er med på prøve, siger Bo Zinck.

I forhold til den nuværende trup arbejdes der på at få papirerne i orden på Ismael Sidibe, så han kan være med til den første turneringskamp mod Hvidovre.

- Det er lidt omstændigt, men vi håber på, at det snart går på plads. Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan, siger Bo Zinck.

Søndag sender han sine spillere i kamp mod Skive, der trænes af den tidligere Vejgaard-træner Chrstian Flindt Bjerg. Det bliver en test mellem to hold, der har det til fælles, at man har meget, man fortsat skal have på plads inden sæsonstarten.

- Vi kunne godt bruge noget mere tid til at spille holdet sammen. Vi bliver uden tvivl det yngste hold i rækken, og vi har mange ting, der skal falde på plads, men vi kan ikke gøre så meget andet end at arbejde på højtryk, siger Bo Zinck.

Jammerbugt FC har en tredje og sidste testkamp planlagt næste lørdag mod Hobro IK.