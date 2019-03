Jammerbugt FC tog forårets første sejr

En skidt start på foråret for Jammerbugt FC blev vendt til det bedre lørdag eftermiddag, da det formstærke FC Sydvest kom på besøg. Jammerbugt vandt kampen 1-0, og det var en særdeles vigtig sejr, hvis de vil bevare håbet om at spille med om oprykning.

En hård vind gjorde kampen på Sparekassen Vendsyssel Arena til en vanskelig affære for de to hold. Det blev derfor en meget rodet indledning på kampen med få afleveringer langs jorden, men med mange lange bolde i luften, og det skabte flere tilfældigheder i løbet af opgøret.

Jammerbugt FC havde i store dele af kampen spilovertaget, men ofte manglede den sidste aflevering, før at chancerne for alvor blev store.

Foto: Bente Poder

FC Sydvests Marco Hansen fik til gengæld en kæmpe gave serveret midt i første halvleg, men han udnyttede ikke muligheden. Silas Songani driblede forbi sin direkte oppasser i højre side og sendte et fladt indlæg ind omkring det lille felt, men Marco Hansen sparkede over bolden.

Ti minutter senere fik Sydvest-angriberen Marco Hansen leveret en endnu større gave for fødderne. En elendig clearing med hovedet i Jammerbugts forsvar blev headet bagud, og derfor blev Marco Hansen helt fri med Thomas Nielsen i Jammerbugts mål, men keeperen hev en fremragende redning frem.

Det lykkedes Jammerbugt at få lagt et større tryk i de sidste 10 minutter af første halvleg. Det blev til flere afslutninger fra distancen og én kæmpe chance til Sonny Jakobsen, men han havde heller ikke skarpheden i momentet til at få prikket hul på målbylden.

Foto: Bente Poder

Efter godt en times spil var Sonny Jakobsen på spil igen. En dybdeaflevering fra midtbanen sendte angriberen afsted, som med god fysik afskærmede sin modstander, men afslutningen blev en anelse for spids og ramte sidenettet.

Med lidt under en halv time tilbage i opgøret fik Jammerbugt en stor fordel. Søren Pedersen gik op i en duel, hvor FC Sydvests Silas Songani gik ureglementeret ind i nærkampen, og han blev derfor præsenteret for sit andet gule kort og dermed marchordre.

Jammerbugt-spillerne skulle ikke bruge lang tid i undertal, før de fik scoret. Et frispark på kanten af feltet fra Mads Larsen blev rettet af i muren, og bolden sprang derfor lettere tilfældigt ned foran Morten Thomsen, som lige var kommet på banen. Han sparkede sikkert bolden ind bag Kasper Tiedemann.

Foto: Bente Poder

Herefter var Jammerbugt-holdet i fuld kontrol, kun en enkelt afslutning til sidst var ved at volde problemer for Thomas Nielsen. I den anden ende var Morten Thomsen tæt på fordoble sin måltotal og dermed afgøre kampen, men skuddet gik snært forbi venstre opstander, og stillingen blev derfor ved 1-0, da dommeren fløjtede af.

Det var naturligvis en glad matchvinder efter kampen.

- Det var fantastisk at få scoret et mål. Nu har jeg ikke spillet så meget, så det var dejligt at komme ind og afgøre kampen, men det vigtigste var, at vi fik de tre point, sagde den enlige målscorer, Morten Thomsen.

Jammerbugt FC spiller næste kamp lørdag ude mod Dalum, som i dag tabte 2-0 til Skive.