Jammerbugt FC vadede i muligheder, men røg ud af pokalen efter straffespark

FODBOLD:Der var to rækkers forskel på holdene, men tirsdag aften blev Jammerbugt FC's 1. divisionshold blev alligevel ekspederet ud af Sydbank Pokalen.

Efter målløse 90 minutter formåede B1913 fra Danmarksserien også at holde tæt i den forlængede spilletid og tvinge Bo Zincks mandskab ud i en straffesparkskonkurrence.

- Jeg kan ikke sætte en finger på spillernes vilje, men vi havde vel 50 indlæg og 25 afslutninger, så vores ineffektivitet kostede os dyrt, siger Jammerbugt-træneren.

I straffesparkskonkurrencen scorede alle hold på deres første syv spark, og så endte Martin Rom som synderen på nordjydernes ottende forsøg fra pletten. Dermed går B1913 videre til pokalturneringens 3. runde med 8-7.

- Jeg havde skiftet en del ud på holdet i forhold til weekenden, og vi skulle blandt andet have nogle af vores nye angribere i spil. Men i og med, at vi ikke scorede nogen mål, så må jeg jo erkende, at det ikke var nogen succes, slutter Bo Zinck.