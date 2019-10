Jammerbugt fik gang i målscoringen: Storsejr giver et stort boost

FODBOLD:Jammerbugt FC fik endelig gang i målscoringen, da holdet lørdag eftermiddag viste klassen på hjemmebane mod FC Sydvest. En sejr, der blev grundlagt med tre mål i første halvleg og kørt hjem uden problemer, da gæsterne også blev reduceret til 10 mand i anden halvleg, så kampen endte 4-0 til hjemmeholdet.

- Målscoringen har jo været vores helt store problem, og det var virkelig dejligt at komme i gang på den front. Og så kunne vi måske endda have lavet et par stykker mere. Men i anden halvleg var vi jo meget godt tilfredse, lyder det fra midtbanespilleren Christian Rye.

Kampfakta: Mål: 1-0 Bardhec Bytyqi (2. minut), 2-0 Zander Hyltoft (23. minut), 3-0 Zander Hyltoft (45. minut), 4-0 Sead Gavranovic (78. minut) VIS MERE

- Jeg ved ikke, om vi kan sige, at problemet nu er løst, for vi brænder stadig for meget. Men det giver helt sikker et boost til hele holdet at hente en storsejr, siger han.

Hos en af holdets spillere var glæden dobbelt stor. Viktor Ahlmann fik 13 minutter på banen, dagen efter han var blevet viet på rådhuset i Aalborg.