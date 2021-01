Jammerbugt forlænger med angriber trods adresse i København

FODBOLD:Den 29-årige angriber Morten U. Thomsen fortsætter i 2. divisionsklubben Jammerbugt FC frem til sommer. Det står klart efter, at klubben har givet ham et halvt års forlængelse.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

- Morten er en mundfuld for forsvarsspillerne. Han er fysisk stærk, uortodoks og så er han blevet stærkere og stærkere teknisk. Han er et vigtigt våben for os og en anden type angriber end de øvrige i truppen. Derfor er det dejligt, at Morten har valgt at forlænge. Ligesom vores andre angribere, bringer Morten topkvalitet til truppen, hvor vi har en hård og sund konkurrence, udtaler cheftræner Bo Zinck.

Morten U. Thomsen er bosat i København og træner også med de sjællandske divisionskolleger fra HIK. Men han bliver alligevel hos den nordjyske klub.

- Der har grundet logistikken været nogle overvejelser, og vi tager et halvår ad gangen. Men begge parter har ville det her, og jeg vil i den sammenhæng sende en kæmpe tak til Kristoffer Wichmann og HIK, som har været helt fantastiske i det her, siger træneren.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har gjort mig en del overvejelser, om hvorvidt jeg skulle fortsætte i Jammerbugt FC. Den primære årsag er mit job i København. Jeg er gået fra et studieliv med masser af tid til fodbolden til et fuldtidsjob med en del transporttid. Men jeg nyder fællesskabet i klubben og det at vinde fodboldkampe, og derfor skulle der i sidste ende heller ikke meget overtalelse til. Jeg vil jo gerne være med, hvor det er sjovt, udtaler angriberen selv.