Jammerbugt forlænger med erfaren offensivspiller

FODBOLD:Når Jammerbugt FC i den kommende sæson skal kæmpe for overlevelse i landets næstbedste række, så er en af seneste sæsons mest markante spillere hos oprykkerne fortsat en del af holdet.

Den 29-årige offensivspiller, Sead Gavranovic, har nemlig forlænget sin aftale med klubben et år frem. Det skriver Jammerbugt FC i en pressemeddelelse.

Det har dog ikke været en nem beslutning for spilleren, der scorede ni mål i 2. division i den netop afrundede sæson.

- Mine overvejelser har ikke været så meget på det sportslige, da jeg naturligvis gerne vil med videre og være del af dette spændende projekt. Derimod har der været en masse overvejelser på det familiemæssige plan, hvor vi har skulle få det hele til at gå op i en højere enhed. Mere træning i den kommende sæson skal fungere med et lille barn og fuldtidsarbejde, så det er lige med at få enderne til at mødes. Men familien og jeg er kommet frem til, at jeg skulle fortsætte i den kommende sæson, hvilket jeg glæder mig utroligt meget til, udtaler Sead Gavranovic.

Offensivspilleren har tidligere begået sig i 1. division. Han tilbragte således et halvt år i landets næstbedste række, inden han i foråret 2018 skiftede fra Thisted FC til Jammerbugt.