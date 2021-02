Jammerbugt forlænger med målmand efter langvarig skade

FODBOLD:Kasper V. Jensen skal den kommende tid kæmpe med Marcus Bundgaard om målmandspladsen i Jammerbugt FC. Det står klart, efter han er tilbage fra en skadesperiode og har forlænget sin kontrakt med 2. divisionsklubben, så den løber frem til sommer.

Det skriver Jammerbugt FC i en pressemeddelelse.

– Kasper har desværre været skadet i en længere periode, og efteråret har handlet om at få Kasper tilbage på sit niveau. Det synes vi, han er nu, og han er nu klar til at give fuld konkurrence på målmandsposten, siger cheftræner Bo Zinck.

– Kasper har udviklet sig meget og har niveau til divisionsfodbold. Med Kasper og Marcus har vi to super keepere, og suppleret af de unge målmænd, som også er fantastiske, har vi et rigtig godt træningsmiljø, tilføjer han.

Kasper V. Jensen er dermed glad for den nye aftale.

– På kort sigt handler det først og fremmest om, at vi som trup formår at bringe de gode takter fra efterårssæsonen med videre ind i forårssæsonen. For mit eget vedkommende handler det om at kunne blive ved med at presse min egen udvikling samt mine målmandsmakkere, så målmandsteamet og ikke mindst holdet står stærkest muligt. På længere sigt håber jeg selvfølgelig på, at være fast inventar i 2. division og gerne i Jammerbugt FC, siger han.