Jammerbugt har skiftet udtryk over sommeren: - Jeg tror ikke, de andre er klar over, hvad vi kommer med

FODBOLD:Det er otte uger siden, at Jammerbugt FC kunne lade champagnepropperne springe og fejre oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

Men festen er forlængst forbi. Et par uger inden oprykningen blev Jammerbugt FC overtaget af den tyske investor Klaus Müller, så både på og udenfor banen har det været en travl sommer i Jammerbugt.

- Det har været den mest travle sommer i min tid som træner. Der har været rigtig mange ting, der har fyldt. Jeg har godt nok prøvet at rykke op før, men jeg har aldrig prøvet at rykke op og blive opkøbt samme sommer.

- Vi har fået en del udlændinge ind, og det er der ikke noget galt med, men det giver en masse praktik, som der skal styr på. Der har været meget arbejde med spilletilladelser, lejligheder, sprog og kultur, og samtidig har vi skullet gøre vores stadion klar til Nordicbet Ligaen. Vi kunne godt have sat os over i hjørnet og begyndt at græde, men vi har valgt at se på det som noget, vi har lært en masse af, siger manager Bo Zinck.

Lørdag eftermiddag bliver det så alvor, når det i sæsonpremieren i Nordicbet Ligaen gælder en udekamp mod Hvidovre.

- Jeg synes, at de ser ud til at være et voldsomt stærkt hold, men sådanne hold kommer vi til at møde hver uge. Vi skal ramme vores topniveau hver gang, hvis vi skal være med her, siger Bo Zinck.

Men selv om sæsonen begynder lørdag, er Jammerbugt FC’s trup langt fra fuldendt. Klubbens nye ejer Klaus Müller driver også fodboldakademier i Nigeria og Mali, og det er planen, at nogle af de afrikanske talenter herfra skal være en del af truppen i Jammerbugt FC, men det har bureaukrati indtil nu sat en stopper for.

- Vi har en meget smal trup i øjeblikket, og det kommer vi til at have det næste stykke tid. Det er trejdelandsspillere, vi vil bringe ind, og det tager langt over en måned at få dem godkendt. Det er der ikke så meget at gøre ved. Det tager den tid, det tager, siger Bo Zinck.

Ikke det samme hold

I forhold til sidste sæsons trup er der dog allerede sket store forandringer. Spillere som Viktor Ahlmann, Glenn Rask, Søren V. Pedersen og Morten U. Thomsen er væk, mens forsvarsspilleren Daniel Mortensen, midtbanespilleren Marcus Sloth Jørgensen og angriberen Frederik Høgh Jensen er kommet til, og det samme er kantspilleren Mubaarak Nuh, forsvarsspilleren Ismael Sidibe og midtbanespilleren David Edvardsson. De tre sidste er alle lejet i samarbejdsklubben Malmö FF.

- Vi har helt sikkert et spændende hold, og jeg tror heller ikke, de andre hold er klar over, hvad vi kommer med. Jeg læste, at Hvidovre forventede at møde et klassisk jysk hold med hår melllem tænderne.

- Det kan godt være, at vi var det i foråret, men vi er et andet hold nu. Vi er et interessant hold med masser af fart og kvaliteter offensivt, og vi kan ikke bare stille os ned og tage imod. Vi skal ud at angribe, og så må vi se, hvor tæt eller langt fra vi er fra de andre hold i den her række, men vi kommer helt sikkert med en masse gåpåmod, siger Bo Zinck, der kan glæde sig over, at Michael Stokbro i øjeblikket er eneste mand på skadeslisten.

- Rammes vi af skader, kan det blive rigtig tungt, når truppen ikke er bredere, end den er, så det har vi heldigvis ikke skullet slås for meget med indtil videre.

-Vi er ikke så sammentømret en gruppe, som vi var i sidste sæson, for den slags tager tid, men vi bliver nødt til at få det til at gå hurtigt. Det handler om en masse gentagelser på træningsbanen, og rammer vi det, vi gerne vil, bliver vi ikke nemme at have med at gøre, siger Bo Zinck.

Der er kampstart i Hvidovre lørdag eftermiddag klokken 15.