Jammerbugt henter defensiv forstærkning i Thisted

FODBOLD: Spillerne fra både 2. og 1. division er for længst gået på juleferie, men bag kulisserne har julefreden endnu ikke lagt sig.

Jammerbugt FC har nemlig været på rov hos de nordjyske naboer fra Thisted FC, hvor de har sikret sig en aftale med den 28-årige højreback Glenn Rask.

Glenn Rask har fået en aftale for hele 2019, og cheftræner i Jammerbugt FC Bo Zinck ser tilføjelsen som en markant forstærkning af truppen.

- Jeg har kendt Glenn i mange år, og vi havde fornøjelsen af at arbejde sammen i Thisted FC. Dengang spillede Glenn offensiv midtbane og kant. Siden har han udviklet sig til en fantastisk højre back, der også kan spille andre pladser, siger Bo Zinck i en pressemeddelelse.

- Det er stor motor, vi får på vores hold. Han forsvarer godt og vil frem ad banen med fuld fart. Glenn arbejder hårdt og er en god fyr, som passer godt ind sammen med resten af truppen. Med sin erfaring fra tidligere klubber og med kendskab til måden vi spiller på, kan Glenn gå direkte ind på holdet. Og så er der altså tale om en fast spiller fra 1. division, som bringer kvalitet i toppen af vores trup, og derfor er det en fantastisk forstærkning på mange fronter, siger Bo Zinck.

Hovedpersonen selv ser frem til at hjælpe Jammerbugt til deres mål om oprykning til 1. division i foråret.

- Jeg kender det oprykningsspil, der med al sandsynlighed venter, og jeg ved, hvad det kræver. Det har jeg lyst til at prøve igen, og jeg vil gerne hjælpe holdet med at flytte sig. Det kunne være fantastisk at prøve igen, fortæller Glenn Rask i pressemeddelelsen.