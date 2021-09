Jammerbugt henter erfaren keeper efter skade til reserve

FODBOLD:Reservemålmand i Jammerbugt FC, Nicolaj Christensen, er blevet ukampdygtig i en længere periode, og derfor har 1. divisionsklubben hentet en ny målmand ind til mandskabet.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

24-årige Benjamin Schubert har senest spillet for Kolding IF og er på kontrakt med de blåblusede frem til årsskiftet. Tidligere har han spillet i Kjellerup IF og Silkeborg IF.

- Vi har hentet Benjamin ind, fordi Nicolaj er blevet skadet, og vi er usikre på, hvor langt et forløb vi kan forvente. Vi har nogle unge og talentfulde målmænd, men som også stadig er i en udviklingsfase. Benjamin kommer med et hav af divisionskampe og masser af erfaring. Han er en spiller, som jeg har kendt gennem flere år via indbyrdes møder på banen. Så jeg ved, hvad han står for, og han er en rigtig dygtig og rutineret målmand, fortæller Jammerbugt FC-cheftræner, Bo Zinck.

Den tidligere AaB-målmand Marcus Bundgaard Sørensen har stået samtlige divisionskampe for Jammerbugt FC i den indeværende sæson.