Jammerbugt henter forstærkning i Viborg

FODBOLD: Jammerbugt FC har fredag hentet yderligere forstærkning frem mod den sæson i 2. division, der begynder om en uge med en udekamp mod Ringkøbing.

Hos Viborg FF har Jammerbugt hentet den 20-årige midtbanespiller Sebastian Reventlow-Mourier.

- Sebastian er en ung midtbanespiller, som har gjort et rigtig godt indtryk, og han vil det gerne. Han vil gerne være i et miljø som vores og er en som ønsker at udvikle sig og vil bringe noget og skubbe på til træning og i truppen. Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet, siger Jammerbugt-cheftræner Bo Zinck i en pressemeddelelse.

Skiftet er faldet på plads efter en vellykket prøvetræning. Sebastian Reventlow-Mourier var blandt andet med, da Jammerbugt i onsdags spillede 3-3 mod Aarhus Fremad i en testkamp.

- Efter det stod klart, at jeg ikke skulle fortsætte i Viborg FF, var det vigtigt for mig at finde et sted, hvor jeg havde en større chance for spilletid. Under min prøvetræningsperiode fik jeg et rigtigt godt indtryk af Jammerbugt FC. Det er nogle helt vildt dygtige spillere, der er i truppen, som samtidig er nogle rigtig gode mennesker. Jeg synes, klubben er rigtig ambitiøs og har et godt setup med mange mennesker omkring holdet. Det glæder jeg mig helt vildt til, at blive en del af, siger Sebastian Reventlow-Mourier.

Tidligere på sommeren har Jammerbugt forstærket holdet med blandt andre Nikolaj Lyngø, Mikkel Konnerup samt Bardhec Bytiqi, der har fået vekslet sin lejeaftale til en permanent kontrakt.