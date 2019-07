Jammerbugt henter forsvarsspiller i AaB

FODBOLD: Jammerbugt FC har mandag forstærket truppen med endnu en spiller med en fortid i AaB.

Den centrale forsvarsspiller Mikkel Konnerup, der i den forgangne sæson var en del af det AaB-hold, der vandt sølv i U19-Ligaen, kommer til på en halvandet år lang aftale.

- Mikkel er et stort ungt talent og har været i hård konkurrence i AaB. Han er en talentfuld stopper og vil komme til at passe godt ind hos os. Mikkel er klar til at tage konkurrencen op fra første dag, men kan også udvikle sig endnu mere i den kommende tid, og det er Mikkel meget bevidst om. Mikkel er god med bolden og fysisk stærk. Han er et stort talent til både nu og fremtiden, forklarer Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck, til sin klubs hjemmeside.

Mikkel Konnerup er med, når Jammerbugt FC 15. juli tager hul på træningen frem mod den kommende sæson i 2. division.