Jammerbugt henter målmand i AaB

FODBOLD:Jammerbugt FC har sikret sig den unge AaB-keeper Marcus Bundgaard for de kommende to sæsoner.

Jammerbugt FC har netop sendt målmand Emil Kobberup af sted til 1. divisionsklubben Vendsyssel FF, og derfor var der brug for en erstatning, og han er fundet i landsdelens største klub.

- Marcus er et stort målmandstalent, som er godt udlært i AaB. Udover sikre hænder har han gode fødder og god kommunikation. Marcus har trænet med os i noget tid og har i sine unge år også spillet i klubben. Så vi ved, at vi tager imod et stort talent og ser meget frem til, at vi forhåbentlig kan udvikle os yderligere sammen, siger træner Bo Zinck i en pressemeddelelse.

Marcus Bundgaard Sørensen, der er født og opvokset i Brønderslev og fylder 19 år til august, glæder sig til det nye kapitel i fodboldkarrieren.

- Jeg ser ekstremt meget frem til at komme i gang med at spille seniorfodbold, hvor tempoet og hårdheden er noget andet end ungdomsfodbold. Jeg kender hele anlægget og nogle folk i klubben, da jeg tidligere har spillet her. Og jeg ser store muligheder for at udvikle mig i Jammerbugt FC’s gode træningsmiljø med den stærke trup, vi har, siger Marcus Bundgaard, der så sent som i januar var med AaB's førsteholdstrup på træningslejr.