Jammerbugt holder på assistkonge frem til sommer

FODBOLD:Jammerbugt FC har de seneste dage forlænget med flere af holdets profiler, og onsdag blev det tid for en ny aftale med klubbens talentfulde venstre back, Mads Larsen.

Den 24-årige back kommer fra klubbens egen ungdomsafdeling og har udviklet sig flot de senere år.

- Mads er i min optik den bedste venstreback i 2. division. Det har jeg sagt før og det holder jeg ved. Jeg mener, han er outstanding, når han er på sit bedste, fastslår Jammerbugt FC cheftræner, Bo Zinck i en pressemeddelelse.

- Mads er en offensiv drivkraft og har ligeledes udviklet sit defensiv spil godt. Han er en af vores egne og er en af nøglerne til, at vi klarer os godt i foråret også. Han er en del af en venstre side, som i år har været fantastisk, og faktisk fører Mads vores assist-liste. Jeg havde ikke troet, vi fik lov at beholde Mads så længe. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, men jeg tror også, at der på et tidspunkt opstår en mulighed for Mads længere oppe i rækkerne. Det har han fortjent. Men indtil da glæder vi os over at have Mads i den blå trøje, siger træneren.

Mads Larsen fortsætter indtil videre i klubben frem til sommer.

- Det har været helt naturligt for mig, at vi skulle forlænge samarbejdet. Jeg har efterhånden været med i mange år, hvor både klubben og jeg selv har haft en rigtig god udvikling, og den proces ser jeg meget gerne fortsætte. Udover at det sportsligt har kørt på skinner i 2020, betyder det sociale også rigtig meget, og her kunne jeg ikke forestille mig noget bedre sted at være end i Jammerbugt FC, siger Mads Larsen.